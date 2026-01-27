Mundo

Trump diz ter 'boa conversa' com prefeito de Minneapolis após mortes pelo ICE

Presidente afirma que avalia reduzir presença de agentes federais no estado

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 06h17.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira, 26, que teve uma “muito boa conversa telefônica” com o prefeito de Minneapolis, Jacob Frey, e que há “muito progresso” para reduzir a tensão na cidade após a morte de um cidadão americano baleado por agentes federais de imigração.

Em publicação na rede Truth Social, Trump disse que a ligação com o prefeito democrata foi “muito produtiva” e indicou avanço nas negociações para conter a crise local. Segundo o presidente, o chamado “czar da fronteira”, Tom Homan, se reunirá nesta terça-feira, 27, com Frey “para continuar a conversa”.

Mais cedo, Trump anunciou o envio de Homan a Minneapolis como interlocutor único do governo federal na região, substituindo o comandante da Patrulha de Fronteira, Greg Bovino. A decisão foi interpretada por autoridades locais como um sinal de que Washington pretende reduzir a intensidade das operações migratórias iniciadas há cerca de três semanas na maior cidade de Minnesota.

Mortes e pressão política

As conversas ocorrem após a morte de Alex Pretti, baleado por agentes da Patrulha de Fronteira, no segundo episódio desse tipo registrado recentemente em Minneapolis. Em 7 de janeiro, Renée Good também morreu após ser atingida por disparos de um agente de imigração, o que ampliou protestos e críticas à atuação federal.

Trump também conversou por telefone nesta segunda-feira com o governador de Minnesota, Tim Walz, afirmando que ambos estão “na mesma sintonia”, apesar dos frequentes ataques do presidente ao democrata, que foi candidato a vice-presidente nas eleições de 2024.

Walz declarou que Trump se comprometeu a avaliar a redução do número de agentes federais no estado e a melhorar a coordenação das operações, concentrando ações contra imigrantes ilegais procurados por crimes violentos. O governador reiterou ainda a necessidade de investigações imparciais sobre as mortes de Pretti e Good.

Relação tensa com autoridades locais

Apesar do tom conciliador, Jacob Frey tem sido alvo recorrente de críticas de Trump e de integrantes de sua administração, especialmente por sua postura crítica às ações federais de imigração. A abertura de diálogo direto com o prefeito e o governador marca uma inflexão no discurso do presidente, diante do aumento da pressão política e social após os episódios fatais.

As autoridades locais seguem cobrando transparência nas investigações e mudanças concretas na condução das operações, enquanto o governo federal tenta conter o desgaste político provocado pela atuação dos agentes em Minneapolis.

*Com informações da EFE

