The Deep vai ter o que merece no último episódio de The Boys, diz Chace Crawford

The Deep passou cinco temporadas de The Boys sendo humilhado pela Vought, traído por Homelander, expulso dos Sete, forçado a gravar PSAs sobre oleodutos submarinos e, no episódio mais recente, oficialmente banido de qualquer corpo d'água do planeta por um tubarão-martelo dublado por Samuel L. Jackson.

É um currículo impressionante de fracassos. E Chace Crawford acha que a final da série vai fazer jus a tudo isso.

"Acho que os fãs vão ficar muito satisfeitos, para ser honesto, e acho que já era hora", disse o ator ao Collider, em entrevista publicada no domingo, 17. "Ele é irredimível, então vê-lo receber o que merece será uma delícia. Será muito bom."

Crawford descreveu o desfecho de The Deep como um encerramento em "círculo completo", com o personagem enfrentando as consequências que adiou desde o primeiro episódio da primeira temporada.

Sem redenção. Só consequências

Crawford deixou claro que o que o episódio final da série não será uma redenção para The Deep. Segundo ele, não acontecerá na finale um momento em que Kevin (nome real do personagem, raramente lembrado pela própria série) encontra paz ou propósito.

Proibido de acessar o oceano pelas criaturas marinhas após ele endossar um oleoduto da Vought que destruiu o habitat delas, sem a Vought, sem Homelander e com um histórico público de covardia e abuso, não há mais rede de segurança.

"The Deep passou a maior parte da série perseguindo aprovação, especialmente de Homelander. Com o tempo, essa lealdade desmorona", disse Crawford.

A finale de Deep vai ser, nas palavras de Crawford, algo merecido por tudo que aconteceu antes.

"Acho que essa é a parte mais engraçada. Ele continua se fazendo de vítima. Ele fica tipo: 'Eu sou a vítima. Eu sou a vítima aqui. Isso está errado. A vida é injusta.' Ele simplesmente nunca consegue assumir a responsabilidade por seus atos. Ele nunca sofreu consequências reais. Então, aqui estão elas", afirmou ao Collider.

No episódio 6, The Deep matou Black Noir II durante uma gravação de podcast.

Crawford confirmou ao Art Threat que a cena representa um ponto de virada no qual o personagem cruzou para um território moralmente irreversível, acabando com o último resquício de ambiguidade que o protegia.

US$ 14 mil e um comentário inevitável

Enquanto a final da série se aproxima, fãs começaram a apostar online se The Deep sobrevive ao último episódio.

As apostas chegaram a US$ 14 mil.

"Poderia ser o meu dinheiro", disse ao Primetimer.

O ator admitiu não saber tudo o que foi filmado para o finale — apenas o que ele próprio gravou.

"Mal posso esperar para assistir", disse.

Crawford descreveu a série como "ar rarefeito" e "uma das maiores séries de todos os tempos", e afirmou que nunca vai ter "tanta diversão e estranheza" quanto teve interpretando The Deep.

O último episódio de The Boys estreia na quarta-feira, 20, na Prime Video. The Deep estará lá — pelo menos no começo do episódio.