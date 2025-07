Aquisição da Paramount pela Skydance pode render acordo de US$ 100 mi com Oracle

A aquisição da Paramount Global pela Skydance Media pode resultar em um lucrativo acordo para a Oracle. Segundo a Bloomberg, as empresas estão em negociação para fechar uma parceria de cerca de US$ 100 milhões por ano, envolvendo o uso do software em nuvem da Oracle pela Paramount e suas subsidiárias.

Fundada por David Ellison, filho do presidente da Oracle, Larry Ellison, a Skydance já utiliza o software da empresa, com gastos de US$ 2,2 milhões em infraestrutura e produtos de plataforma em 2024. O próprio Larry Ellison, por sua vez, está financiando a aquisição em andamento pela empresa do filho, que envolve pagamentos de US$ 8 bilhões em dinheiro e investimentos.

Caso o acordo seja fechado, o grupo Skydance-Paramount se tornará um dos maiores clientes de nuvem da Oracle, possibilitando economias significativas para a Paramount ao atualizar seus sistemas. Atualmente, ela é proprietária de marcas como CBS e MTV e gera grandes volumes de dados de vídeo e áudio, os quais seriam hospedados nos servidores da Oracle.

David Ellison, CEO da Skydance, já declarou que pretende tornar a Paramount mais eficiente, em parte, por meio da atualização tecnológica. Embora o acordo esteja em andamento, detalhes ainda podem ser alterados.

Fusão Paramount-Skydance

Anunciada no ano passado, a fusão Paramount-Skydance ainda precisa de aprovação da Comissão Federal de Comunicações dos EUA (FCC). Na semana passada, David Ellison se reuniu com o presidente da agência, Brendan Carr, e outros membros da equipe para discutir a transação.

Por depender de aprovação federal, a Paramount busca evitar atritos com o governo de Donald Trump. Por isso, a empresa recentemente fechou um acordo de US$ 16 milhões com o presidente relativo à cobertura das eleições de 2024, criticada pelo então candidato por supostamente favorecer sua oponente, Kamala Harris, além de passar a supervisionar mais de perto a produção do 60 Minutes, um dos principais programas jornalísticos do país, o que resultou na demissão da CEO da CBS Wendy McMahon.