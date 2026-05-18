O que novo trailer de 'The Boys' pode revelar sobre o último episódio da série

Em cinco temporadas, The Boys transformou super-heróis em metáfora de poder corporativo, desmontou o culto à celebridade e colocou um homem com tentáculos no lugar de protagonista improvável da resistência americana. Na quarta-feira, 20, tudo isso chega ao fim.

O trailer do último episódio foi lançado neste domingo, 17, pela Amazon Prime Video — três dias antes da estreia da grande final.

Nos Estados Unidos e Canadá, o episódio terá exibição exclusiva em cinemas 4DX na noite anterior, terça-feira, 19, numa aposta da Prime Video de dar ao encerramento da série o tratamento cinematográfico que o roteirista Eric Kripke sempre quis.

A quinta temporada acumula 97% de aprovação no Rotten Tomatoes, segundo dados da plataforma.

O episódio se chama Blood and Bone (Sangue e Osso, na tradução literal). É o oitavo e último de uma temporada final que matou Frenchie, transformou Homelander em deus autoproclamado dos Estados Unidos e deixou os Boys mais perto do abismo do que em qualquer outro momento da série.

O trailer abre com Billy Butcher em tom de ultimato.

A frase da conta oficial da série no X resume o que o vídeo sugere: "Vamos até o fim. Não importa o custo. Até o trabalho estar feito." Butcher aparece claramente além do ponto de contenção — não apenas contra Homelander, mas contra todos os supes.

Can't show ya much without spoilin' the whole kit and caboodle. But Wednesday, we're going all the way. No matter the cost. Til the job's fuckin' done. pic.twitter.com/yzbgI6WtdL — THE BOYS (@TheBoysTV) May 17, 2026

🚨 ATENÇÃO: SPOILERS A PARTIR DAQUI

O que o trailer mostra

Starlight enfrenta The Deep, em um embate que a série construía desde a primeira temporada, quando ele a agrediu sexualmente e ela o deixou sem poderes num aquário. Cinco temporadas depois, o acerto de contas parece próximo.

Ryan reaparece na batalha final ao lado dos Boys, rompendo definitivamente com Homelander. A cena confirma o que o episódio anterior insinuava: o filho do vilão escolheu o lado dos humanos.

Ashley Barrett aparece em fuga, claramente em perigo. Kimiko demonstra seus poderes recriados após a morte de Frenchie no episódio anterior.

Kimiko demonstra seus poderes recriados após a morte de Frenchie. A pergunta que o trailer não responde é se eles serão suficientes para o que está por vir.

O tom geral é de escala máxima — e da maior sequência de ação que a série já produziu, segundo o próprio Kripke em entrevistas anteriores.

O que está confirmado sobre o finale

Kripke confirmou ao Hollywood Reporter que sempre planejou matar um membro central dos Boys antes do finale — e escolheu Frenchie porque sua morte teria o maior impacto emocional, especialmente pela relação com Kimiko.

"Sabíamos que precisávamos matar um dos Boys", disse o showrunner.

Kripke também confirmou que a temporada foi escrita antes da eleição americana de 2024, com intenção de retratar "uma versão 1984 do que o autoritarismo rastejante parece nos Estados Unidos", e que algumas cenas que os roteiristas consideravam impossíveis de acontecer na vida real já ocorreram.