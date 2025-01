'Ruptura': 2ª temporada estreia nesta sexta e terá episódios semanais; veja o calendário

A segunda temporada de "Ruptura" chega à Apple TV nesta sexta-feira, 17, após mais quase três anos de hiato. Vai continuar a história de Mark, Helly, Irving e Dylan na misteriosa Lumon Industries e desvendar os segredos por trás dos funcionários dentro e fora do ambiente corporativo.

A quem não está familiarizado com a trama, “Ruptura” (“Severance”, no título original) conta a história de Mark Scout (interpretado por Adam Scott) e seus colegas — Dylan (Zach Cherry), Irving (John Turturro) e Helly (Britt Lower) —, funcionários e participantes de um programa em uma empresa que separa, de forma literal, suas identidades de trabalho e de casa por meio de um implante cerebral. O processo cria duas personalidades distintas: o "innie", que existe exclusivamente no ambiente de trabalho, e o "outie", que vive fora dele.

A nova temporada promete trazer luz aos questionamentos de Mark sobre a esposa, além de mergulhar mais fundo na vida pessoal dos demais funcionários da Lumon. Sob direção de Ben Stiller e roteiro de Dan Erickson, criador da série, o segundo ano de "Ruptura" contará com 10 episódios.

Quando estreiam os novos episódios de 'Ruptura'? Veja calendário

Os capítulos serão lançados semanalmente até o dia 21 de março, seguindo o calendário abaixo:

Episódio 1 – 17 de janeiro;

Episódio 2 – 24 de janeiro;

Episódio 3 – 31 de janeiro;

Episódio 4 – 7 de fevereiro;

Episódio 5 – 14 de fevereiro;

Episódio 6 – 21 de fevereiro;

Episódio 7 – 28 de fevereiro;

Episódio 8 – 7 de março;

Episódio 9 – 14 de março;

Episódio 10 – 21 de março.

Onde assistir a 2ª temporada de ‘Ruptura’?

Os novos episódios de “Ruptura” chegam ao streaming da Apple TV nesta sexta-feira, 17. Serão, ao todo, dez capítulos com estreias semanais até sexta-feira, 21 de março.

Quem está no elenco de ‘Ruptura’?

O elenco da série é composto por Adam Scott, Britt Lower, Zach Cherry, John Turturro, Patricia Arquette, Christopher Walken, Tramell Tillman, Dichen Lachman, Jen Tullock e Michael Chernus. Ben Stiller assina como diretor e produtor executivo.