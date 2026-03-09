Dakota Johnson é o novo rosto da Calvin Klein; veja fotos

Depois da campanha polêmica de Sydney Sweeney para a American Eagle, chegou a vez da atriz Dakota Johnson se tornar a garota propaganda da Calvin Klein.

A atriz aparece seminua com os jeans da marca, uma campanha que tem gerado ruídos nas redes sociais. Johnson é reconhecida principalmente pelo papel na saga "50 Tons de Cinza", romance para maiores de 18 anos.

Fotografada por Gordon von Steiner em uma residência em Topanga, na Califórnia, a campanha captura Johnson em momentos de descontração. O ensaio segue o rigoroso ritual da marca: minimalismo, preto e branco (ou tons terrosos) e uma dose cavalar de autenticidade.

Dia a dia na campanha

Em entrevista a revistas americanas, a atriz destacou que a campanha foi extremamente respeitosa e divertida.

A nova campanha celebra o lançamento de uma coleção de jeans inspirada nos anos 1990, apresentando três silhuetas principais: o Archive High Rise Slim (de cintura alta e perna reta), o Relaxed Trucker (com pegada vintage) e o Baggy Jean, de caimento relaxado, que a própria atriz descreve como sua "peça favorita para elevar qualquer look".