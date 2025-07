Blackpink e BTS: o retorno do K-pop em 2025

O grupo feminino Blackpink, formado por Jisoo, Jennie, Rosé e Lisa, vinha em uma pausa coletiva desde 2023, quando as integrantes focaram em carreiras solo e em outras áreas como atuação e moda.

Após renovar seus contratos com a YG Entertainment, o quarteto anunciou o tão esperado retorno com o lançamento do single “JUMP”, divulgado em julho de 2025, seu primeiro trabalho em grupo após mais de dois anos sem lançamentos oficiais.

O comeback vem acompanhado de uma nova turnê mundial, a “DEADLINE World Tour”, que começou em julho no Goyang Stadium, na Coreia do Sul, e promete levar o grupo a estádios lotados pelo mundo. Cada integrante chega com uma trajetória solo de sucesso: Rosé quebrou recordes na Billboard com sua colaboração “APT.”, Jennie lançou o aclamado álbum Ruby, Lisa consolidou sua carreira com o álbum Alter Ego e Jisoo se destacou também como atriz.

A expectativa é que Blackpink retome seu posto como um dos maiores fenômenos globais do K-pop, combinando a força do grupo com o brilho individual das integrantes.

BTS: fim do hiato e retorno após o serviço militar

Enquanto isso, o BTS, grupo masculino que revolucionou o K-pop e a música mundial, também encerrou seu período de pausa, motivado principalmente pelo cumprimento do serviço militar obrigatório dos membros na Coreia do Sul.

Com todos os integrantes liberados, o grupo prepara seu retorno oficial, prometendo novas músicas e projetos que devem movimentar a indústria e os fãs ao redor do planeta.