Morre o baluarte Noca da Portela, grande nome do samba e da escola

Osvaldo Alves Pereira, conhecido pelo nome artístico Noca da Portela, morreu neste domingo, 17, aos 94 anos de idade. O compositor estava hospitalizado há pelo menos duas semanas, segundo a família.

O amor pela escola carioca com a qual se consagrou era tão grande, que virou seu nome. Ao longo de sua história, Noca da Portela venceu por sete vezes a competição de samba-enredo com suas composições, e se tornou um dos baluartes mais amados pela ‘Majestade do Samba’ azul e branco.

O artista nasceu na cidade de Leopoldina, em Minas Gerais. Aos 15 anos de idade, já em São Cristóvão, Noca começou a compor na Escola de Samba Unidos do Catete, de onde veio sua primeira nota dez com o samba-enredo "O grito do Ipiranga".

Sua ligação com a Portela veio mais tarde, em 1967, a convite de Paulinho da Viola.

Nas redes sociais, o Grêmio Recreativo Escola de Samba (G.R.E.S.) Portela lamentou com pesar a partida do baluarte. “um dos grandes nomes da nossa história”, diz um trecho da postagem.

A agremiação relembrou a passagem do compositor no Trio ABC da Portela, ao lado de Picolino e Colombo. Também destacou a composição “Portela Querida”, defendida por Elza Soares, e o samba-enredo “O Homem de Pacoval”, de 1976.

Entre outros sambas vitoriosos estão “Recordar é viver”, de 1985, “Gosto que me enrosco”, de 1995, “Os olhos da noite”, de 1998, e “ImaginaRIO, 450 Janeiros de uma Cidade Surreal”, de 2015.

“Noca construiu uma obra com centenas de sambas e se tornou uma das personalidades mais respeitadas do Carnaval carioca”, afirmou a escola nas redes sociais.

Por fim, a declaração encerra com uma homenagem: “Noca da Portela deixa um legado de amor à música popular brasileira, ao samba e à nossa Majestade.”

Ainda não foram divulgadas informações sobre o velório.

Confira a nota completa da Portela: