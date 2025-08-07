Na manhã desta quinta-feira, 7, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu que o CEO da Intel renunciasse. Em publicação na Truth Social, o republicano disse que Lip-Bu Tan está em “grande conflito” e que, por isso, "deve renunciar imediatamente", não havendo outra solução para o problema.

Minutos após a publicação, as ações da Intel chegaram a cair 5% no pré-mercado.

Tan foi nomeado CEO da Intel em março deste ano. Esta semana, o senador republicano Tom Cotton questionou seus vínculos com empresas chinesas e mencionou um caso criminal passado envolvendo a Cadence Design, onde Tan foi CEO até 2021, segundo informações da Reuters.

Cotton escreveu ao presidente da Intel para “expressar preocupação sobre a segurança e a integridade das operações da Intel e seu potencial impacto na segurança nacional dos EUA”, ainda de acordo com a agência.

A escolha de Lip-Bu

A escolha de Lip-Bu Tan ocorreu após a destituição de Pat Gelsinger depois de quase quatro anos no cargo. Tan, que fazia parte do conselho de administração, tem mais de 20 anos de experiência no setor de semicondutores e software, e ocupou anteriormente o cargo de diretor-presidente na Cadence Design.

A escolha ocorreu num momento em que o principal negócio da Intel, a fabricação de chips para computadores pessoais e servidores, enfrenta desafios devido ao avanço da inteligência artificial, que tem beneficiado sobretudo a concorrente Nvidia.