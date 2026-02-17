Por que as sardinhas viraram tendência de beleza e moda?

A sardinha se tornou uma nova tendência nas redes sociais e está ocupando espaço tanto no mundo da beleza quanto na moda. Influenciadores e celebridades passaram a associar o consumo do peixe à melhora da pele, enquanto estampas e acessórios inspirados na sardinha dominaram coleções inteiras.

No ramo da beleza, a tendência ganhou força após modelo Anok Yai revelar, no ano passado, que consumia uma lata de sardinhas todas as noites para manter a pele "lisa e radiante". A modelo Alex Consani disse ter adotado a prática após influência da colega e percebeu esse efeito em poucos dias.

Afinal, a sardinha faz bem para a pele?

O alimento é uma das principais fontes de ômega-3 e é rico em proteínas e em ácidos graxos essenciais. Todos esses nutrientes colaboram para a função cerebral, o humor e equilíbrio do sistema nervoso.

Pesquisas reforçam esses efeitos. Um estudo publicado na revista Frontiers in Nutrition apontou que o nível de ômega-3 presente na sardinha pode superar os benefícios obtidos com suplementos orais do nutriente.

É aí que entram as contribuições do peixe enlatado para a estética: o ômega-3 possui propriedades anti-inflamatórias, que ajudam a diminuir irritações e vermelhidão da pele. Além disso, estimula a produção de colágeno, deixando-a mais firme e bonita.

Para a especialista, a atual febre também está ligada ao interesse crescente de biohackers, que buscam otimizar saúde e longevidade por meio da alimentação. No caso das sardinhas, a praticidade e o baixo custo tornam ainda mais fácil a incorporação na dieta.

Consumo e cuidados

Apesar dos benefícios, é preciso se atentar ao consumo excessivo de sardinhas enlatadas devido o alto teor de sódio e aditivos presentes em alguns produtos, como açúcares e conservantes. Pessoas sensíveis à histamina também devem moderar a ingestão.

Na dieta, as sardinhas podem ser incluídas em preparações simples, como torradas com abacate, tomate e limão, ou em molhos de massa com tomate, alho, alcaparras e azeitonas.

Das latinhas às passarelas

A sardinha também conquistou as passarelas, como protagonista das tendências inspiradas no verão europeu e no "foodcore", que traz elementos da gastronomia para criar looks divertidos e virais. O movimento tem até um nome: "Sardine Girl Summer".

Tudo começou quando a Bottega Veneta lançou, em sua coleção de Outono/Inverno 2022, a "Sardine Bag", uma bolsa com alça em formato do peixe que virou febre entre celebridades.

Com o tempo, outras marcas como Staud e Simon Miller embarcaram no tema lúdico, com referências à culinária do verão mediterrâneo em suas peças. Mas a tendência só explodiu em 2025, impulsionada pelo Pinterest e TikTok, com buscas por "bolsa de sardinha" subindo 300%, segundo o site WWD.

"As estampas de sardinha não tentam ser perfeitas ou delicadas, e esse é exatamente o objetivo", disse Dayna Isom Johnson, especialista em tendências do Etsy, à WWD. "Os consumidores estão se voltando para que contam uma história com autenticidade e que parecem um pouco menos filtradas."

As marcas brasileiras também estão apostando na onda da sardinha. É o caso da C&A, que se juntou à Coqueiro para lançar uma coleção de camisetas inspiradas no peixe enlatado.

O projeto inclui uma linha exclusiva de latas com design especial e uma cápsula de camisetas criada pela C&A, com estampas de sardinhas, vida marítima e verão.

A ação também inclui embalagens personalizadas, com distribuição em pontos de venda de São Paulo, Santa Catarina, Pernambuco, Bahia, Ceará e Minas Gerais. As camisetas da collab estão disponíveis nas lojas físicas e nos canais digitais da varejista.