De aposentada aos 17 ao ouro nos Jogos Olímpicos de Inverno: quem é Alyssa Liu

A medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina 2026 marcou o retorno de Alysa Liu ao topo da patinação artística.

Aos 20 anos, Liu garantiu a primeira medalha olímpica de ouro dos Estados Unidos na categoria feminina desde 2002. A vitória encerrou um jejum de 24 anos para o país na prova individual.

O título veio três anos após a atleta anunciar aposentadoria/grifar], quando tinha apenas 17 anos. Olimpíadas de Inverno: Noruega termina em 1º lugar; veja a posição do Brasil Ascensão precoce e pressão extrema Alysa Liu começou a patinar aos cinco anos. Aos 13, tornou-se a [grifar]campeã mais jovem da história do Campeonato Nacional dos Estados Unidos.

Defendeu o título no ano seguinte e, aos 16, representou o país nos Jogos Olímpicos de Pequim e terminou em sétimo lugar. Meses depois, conquistou o bronze no Campeonato Mundial, sendo a segunda americana a subir ao pódio desde 2006.

Duas semanas após o Mundial, anunciou aposentadoria.

A decisão marcou uma ruptura com a rotina de treinos intensos e expectativas em torno de seu desempenho. Liu afirmou que buscava experimentar a vida fora do esporte.

Retorno ao esporte

Durante o período longe das competições, a atleta viajou, fez trilhas — incluindo uma caminhada no Himalaia, em 2023 —, frequentou aulas de arte e cursos de psicologia, além de relatar experiências comuns da juventude, como morar em dormitório e tirar carteira de motorista.

Três anos depois, decidiu retornar à patinação.

No retorno, passou a escolher músicas, opinar sobre coreografias e figurinos. Declarou que buscava uma relação menos rígida com o esporte.

Em 2025, conquistou o ouro no Campeonato Mundial, o primeiro dos Estados Unidos em quase duas décadas.

Estilo e presença digital

Além dos resultados no gelo, Liu ampliou visibilidade nas redes sociais pelo estilo pessoal.

O cabelo com listras horizontais, alternando a cor natural e o loiro platinado, tornou-se marca registrada. A atleta afirmou que adiciona uma nova faixa a cada temporada, em referência aos anéis de uma árvore, como símbolo de crescimento.

Inspirada por animes, foi vista com uma pelúcia de Pochita, personagem de "Chainsaw Man", em áreas de treino e bastidores.

Nos figurinos de competição, adota linhas modernas e estética minimalista, em contraste com modelos tradicionalmente ornamentados da modalidade.

A combinação entre desempenho técnico e identidade visual própria ampliou seu alcance para além do público tradicional da patinação artística.