A pesquisadora brasileira que 'fixou seu nome' no solo — e ganhou o "Nobel da Agricultura"

Conseguir um espaço na agenda de Mariangela Hungria, pesquisadora da Embrapa Soja, nos últimos dias não tem sido tarefa fácil. Desde que foi laureada com o Prêmio Mundial de Alimentação 2025 (World Food Prize, em inglês), reconhecido como o “Nobel” da agricultura, ela afirma que as entrevistas e conversas com veículos de imprensa não param.

“Tenho tido o dia inteiro de entrevistas. Esse negócio está muito intenso”, disse à EXAME em uma conversa por telefone.

O prêmio que Hungria recebeu reconhece anualmente personalidades que contribuem para o aprimoramento da qualidade e da disponibilidade de alimentos no mundo. Ele foi criado em 1986 e já condecorou outros três brasileiros além de Hungria.

É conhecido como o “Nobel” da agricultura e alimentação, uma vez que essa categoria não é contemplada nas categorias oficiais do Nobel.

Aos 67 anos, com 40 dedicados à pesquisa científica, Hungria não esperava um prêmio de tamanha magnitude. Ela conta que nem se lembrava de ter sido inscrita por colegas da Embrapa para concorrer, em 2023.

Segundo a pesquisadora, quando a equipe do WFP entrou em contato, ela achou que fosse para dar uma palestra.

“Disse a eles que estava honrada em palestrar. Foi então que me informaram: ‘Desculpe, você terá a oportunidade de falar, mas não é uma palestra comum, é um prêmio’. Naquele momento, comecei a chorar — jamais poderia imaginar algo assim. Foi o ápice da minha carreira”, relatou.

Natural de Itapetininga, interior de São Paulo, Hungria é formada em engenharia agronômica pela USP/Esalq, braço de agricultura de uma das principais universidades do país. Foi durante a graduação, diz ela, que se interessou pela pesquisa sobre processos biológicos para avançar a agricultura.

Segundo a pesquisadora, sua carreira sempre esteve atrelada à pesquisa, mas o início não foi fácil.

“Foi uma coisa muito difícil. Seria muito mais fácil ir para outra área. Mas eu realmente tinha uma convicção muito grande de que era aquilo que eu queria e que eu ia achar um jeito de dar certo”, diz.

Depois de se formar, Hungria fez mestrado, doutorado e pós-doutorado. É pesquisadora da Embrapa desde 1982, inicialmente na Embrapa Agrobiologia, no Rio de Janeiro, e, desde 1991, na Embrapa Soja, em Londrina (PR).

Fixação biológica de nitrogênio

A ênfase dos estudos de Hungria tem sido o aumento da produção e da qualidade dos alimentos por meio da substituição total ou parcial de fertilizantes químicos por microrganismos com propriedades como a fixação biológica de nitrogênio (FBN), técnica que permite que bactérias do solo forneçam esse nutriente essencial às plantas.

O uso de inoculantes com rizóbios e Azospirillum brasilense (bactéria alfa-proteobactéria fixadora de nitrogênio), isolados por Hungria, trouxe ganhos de produtividade que podem dobrar o rendimento de culturas como feijão e soja.

Segundo ela, no início da carreira, havia pouquíssimas pesquisas sobre microbiologia como solução para a fertilidade do solo. Começou estudando rizóbios, um tipo de bactéria que interage com as raízes de leguminosas para fornecer nitrogênio em troca de energia.

A pesquisadora descobriu que a aplicação anual dessa cepa à soja, por meio de inoculante, pode aumentar a produtividade em até 8% em comparação ao uso de fertilizantes sintéticos.

Além disso, Hungria foi a primeira a isolar cepas da bactéria Azospirillum brasilense capazes de melhorar a absorção de nitrogênio e fitormônios.

Hoje, mais de 70 milhões de doses de inoculantes combinados são vendidas e aplicadas em cerca de 15 milhões de hectares no Brasil a cada ano.

“Quando entrei na agronomia, nos anos 1970, tudo era centrado em insumos químicos. Eu acreditava que os biológicos tinham espaço, não só para pequenas hortas, mas para uma agricultura de alta produtividade”, afirma.

Para a pesquisadora, por muitos anos o conceito predominante era produzir alimentos para acabar com a fome no mundo, mas seu trabalho sempre esteve pautado na produção sustentável.

“Minha abordagem busca ‘produzir mais com menos’ — menos insumos, menos água, menos terra, menos esforço humano e menor impacto ambiental, sempre rumo a uma agricultura regenerativa”, diz.

Segundo a Embrapa, a equipe de pesquisa de Hungria lançou, em 2021, uma tecnologia que permite a redução de 25% na fertilização nitrogenada de cobertura no milho por meio da inoculação com Azospirillum brasilense, gerando benefícios econômicos significativos para os agricultores e impactos ambientais positivos para o país.

Na visão de Hungria, a Embrapa é um dos principais casos de sucesso em pesquisa voltada para a agricultura no país. A cientista destaca que o desenvolvimento de técnicas como o plantio direto revolucionou o agronegócio brasileiro, fazendo o Brasil alcançar o título de "celeiro do mundo".

"A Embrapa completou 52 anos este ano, e eu já estou na instituição há 43. A Embrapa é, para mim, o maior exemplo de investimento bem-sucedido que gerou alto retorno para o país. Acho isso fantástico", diz.

Atualmente, Hungria é professora na Universidade Estadual do Paraná e na Universidade Tecnológica Federal do Paraná. A cientista já publicou mais de 500 artigos e foi reconhecida pela Forbes como uma das 100 mulheres mais poderosas do agronegócio brasileiro.

No dia 23 de outubro, em Des Moines, Iowa (EUA), ocorrerá a solenidade em que Hungria será homenageada.