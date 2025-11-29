Mundo

Rubio e Witkoff vão se reunir no domingo com delegação da Ucrânia na Flórida

Delegação ucraniana viaja aos EUA para discutir proposta americana de cessar-fogo

Marco Rubio, chefe da diplomacia dos Estados Unidos, irá encontrar ucranianos neste domingo (Nathan Howard/AFP)

Publicado em 29 de novembro de 2025 às 16h58.

O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Marco Rubio, e o enviado especial do presidente Donald Trump, Steve Witkoff, se reunirão no domingo, 30, com negociadores ucranianos na Flórida, informou um funcionário americano à AFP.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, havia anunciado, neste sábado, 29, que uma delegação estava a caminho dos Estados Unidos para conversar sobre o plano de Washington para pôr fim à guerra da Rússia com seu vizinho. Rubio e Witkoff estarão acompanhados pelo genro de Trump, Jared Kushner.

Acompanhe tudo sobre:UcrâniaEstados Unidos (EUA)RússiaGuerras

