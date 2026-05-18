Show do Louis Tomlinson no Brasil: veja data, horários e como comprar ingressos

Louis Tomlinson: cantor britânico se apresenta em São Paulo em abril de 2027 com pré-venda iniciando em maio de 2026. (Debbie Hickey/Getty Images)
Repórter
Publicado em 18 de maio de 2026 às 07h03.
O cantor Louis Tomlinson anunciou na última semana um show em São Paulo no dia 6 de abril de 2027, no Suhai Music Hall.
A venda de ingressos terá pré-venda e venda geral em maio de 2026, além de bilheteria oficial no Shopping Ibirapuera.
O show acontece em 6 de abril de 2027 (terça-feira), no Suhai Music Hall, localizado no Shopping SP Market, na zona sul de São Paulo.
A abertura dos portões está marcada para 19h, e o início da apresentação para 21h.
A classificação etária é de 16 anos. Menores de 5 a 15 anos só poderão entrar acompanhados dos pais ou responsáveis legais, sujeito a decisão judicial.
A pré-venda de ingressos exclusiva para fãs começa em 18 de maio de 2026, com duas modalidades de compra:
A venda geral dos ingressos também será iniciada em 18 de maio de 2026:
As vendas seguem sujeitas à disponibilidade de ingressos.
Os ingressos estarão disponíveis:
O evento contará com setores de pista, pista premium, camarotes e mezanino. A capacidade total varia por área, com limite de até 6 ingressos por CPF, sendo no máximo 2 de meia-entrada.
A taxa de serviço online é de 20%. Já a meia-entrada corresponde a até 40% da capacidade de cada setor, conforme legislação federal.
As compras online poderão ser feitas por cartão de crédito (até 3x sem juros ou até 8x com juros) e Pix. Na bilheteria, serão aceitos cartão de crédito, débito e dinheiro.
Os ingressos serão digitais e disponibilizados no aplicativo Quentro em até 24 horas após a confirmação do pagamento. A transferência, quando autorizada, será liberada 30 dias antes do evento.
Cada ingresso dá direito a uma única entrada, não sendo permitido retornar ao evento após a saída. A organização também exige apresentação de comprovante para meia-entrada tanto na compra quanto no acesso ao local.
O uso do aplicativo Quentro é recomendado para facilitar o acesso ao ingresso digital e a entrada no evento.