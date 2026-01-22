Entenda as brigas da família Beckham

Brigas de família são uma parte cotidiana da vida da maioria das pessoas. Celebridades não são diferentes, mas nem sempre essas desavenças e rompimentos vêm a público.

O conflito envolvendo a família Beckham saiu da esfera doméstica de forma explosiva nesta semana quando Brooklyn Beckham, de 26 anos, decidiu relatar sua versão de uma disputa familiar que, segundo ele, se arrasta há anos.

Em uma sequência de seis publicações nos Stories, o filho mais velho de David e Victoria Beckham acusou os pais de tentarem “arruinar” seu casamento com a atriz Nicola Peltz e afirmou não ter interesse em uma reconciliação.

“Meus pais têm tentado incessantemente arruinar meu relacionamento desde antes do meu casamento, e isso não parou”, escreveu Brooklyn. O desabafo reacendeu rumores que circulam desde 2022 e trouxe novos detalhes sobre episódios delicados envolvendo o casamento, aniversários da família e até decisões profissionais.

Tanto ele quanto sua esposa vêm de famílias com fortunas consideráveis. Os Beckhams têm um patrimônio estimado em, aproximadamente, US$ 450 milhões, de acordo com o Yahoo News. Já os sogros de Brooklyn Beckham são ainda mais ricos. Nicola Peltz é filha do investidor Nelson Peltz que, de acordo com a Forbes, tem um patrimônio estimado de US$ 1,6 bilhão

O início da tensão

Os primeiros sinais públicos do desgaste surgiram em abril de 2022, durante o casamento luxuoso de Brooklyn e Nicola, em Palm Beach, nos Estados Unidos. À época, chamou atenção o fato de a noiva não ter usado um vestido desenhado por Victoria Beckham, optando por um modelo da grife Valentino.

Em entrevista à Variety naquele ano, Nicola afirmou que não houve conflito: “Ela não disse que eu não poderia usar o vestido, e eu não disse que não queria usar. O ateliê simplesmente não conseguiu fazê-lo”.

Brooklyn desfez essa versão em na série de publicações recentes. Segundo ele, “minha mãe cancelou a confecção do vestido da Nicola na última hora, apesar dela estar muito animada para usá-lo, forçando-a a procurar outro vestido com urgência”.

Outro episódio citado envolve a festa de casamento. Fontes ouvidas pela People em maio de 2025 relataram que Nicola deixou a recepção em lágrimas após Victoria dançar com o filho ao som de uma música que teria sido planejada para o casal.

Brooklyn confirmou a história e foi ainda mais direto: “Minha mãe sequestrou a minha primeira dança com a minha esposa… Nunca me senti tão desconfortável ou humilhado na minha vida”.

Tentativas de apaziguamento

Apesar dos rumores, ao longo de 2023 e 2024 houve aparições públicas que indicavam uma tentativa de normalidade. Nicola compareceu ao desfile de Victoria em Paris e à estreia do documentário de David na Netflix.

Em fevereiro de 2024, Victoria esteve nos Estados Unidos para apoiar a estreia de Lola, filme dirigido por Nicola, e posou ao lado do casal no tapete vermelho.

Ainda assim, ausências chamaram atenção. Nicola não esteve presente na festa de 50 anos de Victoria, em abril de 2024, alegando que acompanhava a avó, que morreu semanas depois.

Em maio de 2025, foi a vez de Brooklyn e Nicola ficarem de fora do aniversário de 50 anos de David Beckham. Segundo Brooklyn, o casal chegou a viajar para Londres, mas foi ignorado.

“Ele recusou todas as nossas tentativas, a menos que fosse na grande festa de aniversário, com centenas de convidados e câmeras por todos os lados”, escreveu. “Quando finalmente concordou em me ver, foi com a condição de que a Nicola não fosse convidada. Foi um tapa na cara.”

Rompimento público

Nos Stories publicados nesta segunda-feira, Brooklyn também rebateu a narrativa de que seria controlado pela esposa. “A ideia de que minha esposa me controla é completamente invertida. Fui controlado pelos meus pais durante a maior parte da minha vida. Cresci com ansiedade esmagadora”, afirmou.

Ele ainda acusou a família de priorizar imagem pública e negócios em detrimento das relações pessoais, além de alegar que foi pressionado a assinar contratos que afetariam o uso do próprio nome. “Minha família valoriza a promoção pública e os endossos acima de tudo”, escreveu.

A decisão de renovar os votos de casamento, em agosto de 2025, sem a presença de nenhum integrante da família Beckham, também foi explicada por Brooklyn: “Queríamos criar novas memórias do nosso casamento que nos trouxessem alegria e felicidade, não ansiedade e constrangimento”.

Reação dos Beckham

Até o momento, David e Victoria Beckham não responderam diretamente às acusações.

David, no entanto, fez uma declaração indireta durante uma entrevista ao programa Squawk Box, da CNBC, ao falar sobre redes sociais e saúde mental. Sem citar o filho, afirmou: “Crianças têm permissão para cometer erros. É assim que elas aprendem. Às vezes, você precisa deixá-las cometer esses erros”.