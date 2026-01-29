SpaceX negocia fusão com xAI antes de IPO bilionário, diz agência

A SpaceX, de Elon Musk, está na fila de IPO's nos Estados Unidos, mas deve ganhar musculatura antes de estrear na bolsa. De acordo com fontes anônimas ouvidas pela Reuters, a companhia está em negociações para uma fusão com a xAI, empresa de inteligência artificial de Musk e responsável pelo Grok.

Segundo a agência de notícias, a fusão ocorreria por meio de troca de ações da xAI por papéis da SpaceX.

As empresas já teriam criado entidades jurídicas em Nevada, nos Estados Unidos, agora em janeiro, para viabilizar a transação.

Nesta quarta, 28, a SpaceX divulgou que estuda realizar um IPO em meados de junho, em uma operação que pode levantar até US$ 50 bilhões e elevar seu valuation para cerca de US$ 1,5 trilhão.

A oferta, se confirmada, superaria com folga os US$ 29 bilhões arrecadados pela Saudi Aramco em 2019, a maior abertura de capital da história até hoje.

Pessoas próximas às negociações, ouvidas pela Reuters, afirmam que tanto o cronograma, quanto os valores do IPO ainda são preliminares. A SpaceX ainda não protocolou o formulário S-1 junto à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC), etapa que marca o início formal do processo.

Internamente, Bret Johnsen, CFO da SpaceX conversa com investidores privados desde dezembro para avaliar a viabilidade de uma estreia na bolsa em 2026.

SpaceX e a xAI não comentam o assunto

A integração das empresas reforçaria a estratégia de Musk de posicionar a SpaceX no centro da corrida global por inteligência artificial. A companhia informou aos investidores que trabalha no desenvolvimento de tecnologias para implantar centros de dados no espaço, conectados à sua rede de cerca de 9.400 satélites da Starlink.

Em discurso recente em Davos, Musk afirmou que “o local de menor custo para implantar IA será no espaço” dentro de dois a três anos.

Musk, a SpaceX e a xAI não comentaram o assunto.

Hoje, a SpaceX já é a empresa privada mais valiosa do mundo, avaliada em US$ 800 bilhões em uma recente venda de ações. A xAI, por sua vez, foi avaliada em US$ 230 bilhões em novembro.

No ano passado, a SpaceX investiu US$ 2 bilhões na startup de IA, que também levantou US$ 20 bilhões em uma rodada Série E ampliada neste mês. A Tesla anunciou nesta semana um novo aporte de cerca de US$ 2 bilhões na xAI.

A aposta em IA também tem implicações estratégicas no setor de defesa. Segundo analistas, a integração da xAI à SpaceX pode fortalecer a posição da companhia em grandes contratos com o Pentágono, que já firmou um acordo de até US$ 200 milhões para o uso do Grok em redes militares.

A Starlink e sua variante de segurança nacional, Starshield, já utilizam inteligência artificial em operações como manobras automatizadas de satélites.

Se concretizada, a fusão seria mais um capítulo na estratégia de Musk de combinar empresas sob seu controle. Em 2025, ele já havia incorporado a plataforma X à xAI em uma troca de ações, após movimento semelhante feito em 2016, quando a Tesla adquiriu a SolarCity.