Wagner Moura faz história e será o primeiro sul-americano homenageado pelo Festival de Zurique

Protagonizado pelo ator, 'O Agente Secreto' estreia em novembro no Brasil e já é cotado ao Oscar 2026

Wagner Moura: ator será o primeiro sul-americano a receber o prêmio Golden Eye, do Festival de Zurique. (Divulgação)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 21h04.

Wagner Moura será o primeiro sul-americano a ser homenageado com o prêmio Golden Eye no Festival de Cinema de Zurique, na Suíça.

A mostra informou que o reconhecimento se deve à carreira do ator e sua atuação no filme O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho

Segundo o diretor do evento, Christian Jungen, a escolha do artista representa um marco histórico:

“Wagner Moura conduz essa história do primeiro ao último minuto com uma presença eletrizante, diferente de qualquer outra. Por sua atuação excepcional em ‘O Agente Secreto’ e por uma carreira que o tornou um dos atores mais carismáticos e versáteis da América Latina, estamos homenageando Moura com o Golden Eye — e fazendo história no festival: pela primeira vez, este prêmio vai para um ator da América do Sul”, declarou.


Moura deve viajar para Zurique e receber o troféu em setembro, quando também participará da première da produção. O ator celebrou a conquista em comunicado oficial:

“Estou profundamente honrado em receber o prêmio Golden Eye. Obrigado ao Festival de Cinema de Zurique por reconhecer meu trabalho no belíssimo e importante filme brasileiro ‘O Agente Secreto’, de Kleber Mendonça Filho”, declarou o ator. 

“Sinto-me honrado em estar na companhia daqueles que já receberam este prêmio e tenho muito orgulho em compartilhar o filme com o público do Festival de Zurique pessoalmente neste mês de setembro”, completou.

Cannes: vitória histórica para o cinema brasileiro

Lançado em maio, O Agente Secreto foi um dos grandes destaques do Festival de Cannes 2025 e conquistou três prêmios: Melhor Direção (Kleber Mendonça Filho), o FIPRESCI Prize da crítica internacional e o prêmio de Melhor Ator para Wagner Moura.

O longa estreia nos cinemas brasileiros em novembro de 2025 e já conta com contratos de distribuição para Estados Unidos e América Latina, além de estar cotado como forte candidato pela corrida pelo Oscar 2026.

O filme é ambientado em Recife de 1977 durante o regime militar brasileiro. A narrativa acompanha Marcelo (Wagner Moura), um acadêmico de 40 anos em fuga, que retorna à cidade natal durante o Carnaval com a esperança de rever o filho. 

