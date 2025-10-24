Primeira-ministra do Japão reafirma postura rígida contra imigrantes

A nova primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi, afirmou nesta sexta-feira, 24, que adotará uma postura mais rígida em relação a estrangeiros que violem leis no país.

Primeira mulher a comandar o governo japonês, Takaichi também prometeu ampliar os laços com os Estados Unidos e acelerar o aumento dos gastos com defesa, citando as “graves preocupações” com as atividades militares da China, Coreia do Norte e Rússia.

Envelhecimento e mão de obra migrante

Hoje, o Japão é o segundo país mais envelhecido do mundo, atrás apenas de Mônaco. Takaichi reconheceu que “alguns setores precisam de mão de obra estrangeira”. Entretanto, a líder conservadora manteve o tom firme contra o crescimento da imigração e o comportamento de parte dos turistas internacionais.

Durante sua campanha no Partido Liberal Democrático (PLD), ela defendeu políticas mais severas para conter abusos e preservar a ordem pública.

“Embora tracemos uma linha clara de distância para a xenofobia, o governo responderá de maneira resoluta a tais atos”, declarou em seu primeiro discurso de política geral.

Aliança com os Estados Unidos e defesa

Takaichi receberá neste domingo, 26, em Tóquio, o presidente americano Donald Trump, com quem afirmou querer construir uma “relação de confiança” e elevar a parceria bilateral a “novos patamares”.

A líder japonesa também anunciou que pretende elevar os gastos militares a 2% do PIB ainda neste ano fiscal, antecipando a meta que estava prevista apenas para 2027-2028.

Segundo ela, a medida é essencial para fortalecer a segurança nacional diante das crescentes tensões na região do Indo-Pacífico.

*Com informações da AFP