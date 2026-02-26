Mundo

Marco Rubio fala em 'estabilidade estratégica' entre EUA e China

Trump vai à China entre 31 de março e 2 de abril; Washington busca acordo nuclear trilateral

Marco Rubio: secretário de Estado dos EUA afirmou que relação com a China atingiu ponto de estabilidade estratégica (Jonathan Ernst / POOL / AFP)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 07h36.

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou nesta quarta-feira, 25, que Washington e China alcançaram um ponto de “estabilidade estratégica” na relação bilateral.

A declaração foi feita antes da visita do presidente Donald Trump a Pequim, prevista para ocorrer entre 31 de março e 2 de abril.

Segundo Rubio, os dois países concluíram que uma guerra comercial global total seria profundamente prejudicial para ambas as partes e para a economia mundial.

O chefe da diplomacia americana, conhecido pela postura de linha dura em relação à China, afirmou que seguirá pressionando Pequim para negociar um acordo nuclear trilateral com os EUA e a Rússia.

Rubio disse ainda que pretende integrar a comitiva presidencial na viagem à China e que atua também como conselheiro de Segurança Nacional de Trump.

Agenda no Caribe e pauta regional

As declarações foram dadas durante visita de Rubio a São Cristóvão e Névis, onde participou de uma cúpula de chefes de governo da Comunidade do Caribe (CARICOM).

No encontro, foram discutidas as situações em Cuba e na Venezuela, segundo o Departamento de Estado.

*Com informações da AFP 

