Anthropic faz acordo bilionário com Google para turbinar sistemas de IA

A Anthropic firmou um acordo de dezenas de bilhões de dólares com o Google, que vai fornecer até 1 milhão de Unidades de Processamento Tensor (TPUs) personalizadas à companhia. Assim, a Anthropic deve ampliar capacidade de computação de inteligência artificial (IA) para mais de 1 gigawatt em 2026.
TPU é um circuito integrado de aplicativo utilizado em machine learning, o conhecimento que abastece a IA. O Google já foi investidor e provedor de nuvem da Anthropic.
“A decisão da Anthropic de expandir significativamente o uso de TPUs reflete a excelente relação custo-benefício e a eficiência que suas equipes têm observado com TPUs há vários anos”, disse Thomas Kurian, CEO do Google Cloud.
Um ponto-chave na estratégia de infraestrutura da Anthropic é sua abordagem diversificada que utiliza com eficiência três plataformas de chips: TPUs do Google, Trainium da Amazon e GPUs da NVIDIA.
"Essa abordagem multiplataforma garante que possamos continuar aprimorando os recursos do Claude [modelo de linguagem desenvolvido pela companhia], mantendo parcerias sólidas em todo o setor", disse Anthropic, em comunicado.
"Mantemos o compromisso com a Amazon, nossa principal parceira de treinamento e provedora de nuvem, e continuamos a trabalhar com a empresa no Projeto Rainier, um enorme cluster de computação com centenas de milhares de chips de IA em vários data centers nos EUA."
O salto na receita da Anthropic
A Anthropic atende atualmente mais de 300 mil clientes empresariais, sendo que as contas de clientes com receita superior a US$ 100 mil cresceu quase 7 vezes no último ano. Segundo a empresa, esse acordo ajudará a atender a essa crescente demanda dos clientes. "Esses recursos computacionais aprimorados também possibilitarão testes mais completos, pesquisas de alinhamento e implantação responsável em escala."
“A Anthropic e o Google têm uma parceria de longa data e esta expansão nos ajudará a continuar a expandir a computação necessária para definir a fronteira da IA”, disse Krishna Rao, CFO da Anthropic.
“Nossos clientes — desde empresas da Fortune 500 até startups nativas de IA — dependem do Claude para seus trabalhos mais importantes, e esta capacidade expandida garante que possamos atender à nossa demanda exponencialmente crescente, mantendo nossos modelos na vanguarda do setor.”