Anthropic faz acordo bilionário com Google para turbinar sistemas de IA

A Anthropic firmou um acordo de dezenas de bilhões de dólares com o Google, que vai fornecer até 1 milhão de Unidades de Processamento Tensor (TPUs) personalizadas à companhia. Assim, a Anthropic deve ampliar capacidade de computação de inteligência artificial (IA) para mais de 1 gigawatt em 2026.

TPU é um circuito integrado de aplicativo utilizado em machine learning, o conhecimento que abastece a IA. O Google já foi investidor e provedor de nuvem da Anthropic.

“A decisão da Anthropic de expandir significativamente o uso de TPUs reflete a excelente relação custo-benefício e a eficiência que suas equipes têm observado com TPUs há vários anos”, disse Thomas Kurian, CEO do Google Cloud.

Um ponto-chave na estratégia de infraestrutura da Anthropic é sua abordagem diversificada que utiliza com eficiência três plataformas de chips: TPUs do Google, Trainium da Amazon e GPUs da NVIDIA.

"Essa abordagem multiplataforma garante que possamos continuar aprimorando os recursos do Claude [modelo de linguagem desenvolvido pela companhia], mantendo parcerias sólidas em todo o setor", disse Anthropic, em comunicado.

"Mantemos o compromisso com a Amazon, nossa principal parceira de treinamento e provedora de nuvem, e continuamos a trabalhar com a empresa no Projeto Rainier, um enorme cluster de computação com centenas de milhares de chips de IA em vários data centers nos EUA."