Onde assistir 'Uma Batalha Após a Outra'? Filme recebeu 13 indicações ao Oscar

Oscar 2026: onde assistir a 'Uma Batalha Após a Outra'? (Warner/Divulgação)
Redação Exame
Publicado em 8 de março de 2026 às 07h05.
A 98ª edição do Oscar já tem data marcada para o dia 15 de março. E quem quer chegar à cerimônia com o checklist de filmes completo precisa se preparar.
O segundo filme com mais indicações ao Oscar 2026, Uma Batalha Após a Outra, é um dos principais nomes nas listas dos espectadores da premiação. Está entre os favoritos às estatuetas de Melhor Direção e Melhor Roteiro Adaptado (Paul Thomas Anderson), e Melhor Filme.
O filme está disponível no HBO Max, Apple TV (valor adicional), Prime Video (valor adicional)
A 98ª edição do Oscar acontece no domingo, 15 de março de 2026, no Dolby Theatre, em Hollywood.
A cerimônia começa às 20h no horário de Brasília. O tapete vermelho oficial tem início às 19h30, conforme o comunicado oficial da Academia.
No Brasil, a transmissão ao vivo será feita pela TV Globo na TV aberta, pela TNT na TV fechada e pelo streaming da Max.