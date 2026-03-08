Onde assistir 'Uma Batalha Após a Outra'? Filme recebeu 13 indicações ao Oscar

A 98ª edição do Oscar já tem data marcada para o dia 15 de março. E quem quer chegar à cerimônia com o checklist de filmes completo precisa se preparar.

O segundo filme com mais indicações ao Oscar 2026, Uma Batalha Após a Outra, é um dos principais nomes nas listas dos espectadores da premiação. Está entre os favoritos às estatuetas de Melhor Direção e Melhor Roteiro Adaptado (Paul Thomas Anderson), e Melhor Filme.

Onde posso assistir Uma Batalha Após a Outra?

O filme está disponível no HBO Max, Apple TV (valor adicional), Prime Video (valor adicional)

Sinopse: Um ex-membro de um grupo busca ajuda de outros revolucionários para encontrar sua filha.

Um ex-membro de um grupo busca ajuda de outros revolucionários para encontrar sua filha. Indicações ao Oscar: Melhor Filme, Melhor Fotografia, Melhor Direção (Paul Thomas Anderson), Melhor Ator (Leonardo DiCaprio), Melhor Som, Melhor Montagem, Melhor Direção de Arte, Melhor Seleção de Elenco, Melhor Ator Coadjuvante (Benicio Del Toro e Sean Penn), Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Trilha Sonora Original e Melhor Atriz Coadjuvante (Teyana Taylor).

Quando será a cerimônia do Oscar 2026?

A 98ª edição do Oscar acontece no domingo, 15 de março de 2026, no Dolby Theatre, em Hollywood.

A cerimônia começa às 20h no horário de Brasília. O tapete vermelho oficial tem início às 19h30, conforme o comunicado oficial da Academia.

Onde assistir ao Oscar 2026?

No Brasil, a transmissão ao vivo será feita pela TV Globo na TV aberta, pela TNT na TV fechada e pelo streaming da Max.