Netanyahu publica vídeo para desmentir rumores de morte

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, publicou um vídeo em sua conta no X para desmentir rumores que circulavam na internet sobre sua suposta morte neste final de semana.

Israel e Estados Unidos estão fazendo ataques ao Irã desde 28 de fevereiro, em um conflito sem previsão de terminar.

Na gravação, o premiê aparece em um ambiente descontraído, pedindo um café enquanto conversa com o interlocutor que faz a filmagem.

Durante o diálogo, a pessoa não identificada comenta: "Acho que estão dizendo na internet que você está morto". Em resposta, Netanyahu ironiza as teorias de que seus pronunciamentos recentes teriam sido gerados por inteligência artificial.

"Eu adoro café. Sabe de uma coisa? Eu adoro o meu povo, o comportamento deles é fantástico. Você quer contar o número de dedos?", questionou o primeiro-ministro, exibindo ambas as mãos, com cinco dedos cada, para a câmera.

Após o momento informal, Netanyahu adotou um tom sério para reforçar a importância de seguir as diretrizes de segurança.

"Continuem seguindo as instruções do Comando da Frente Interna e dos prefeitos para estarem sempre perto de um abrigo. Facilitaremos as coisas conforme for possível".

Ele encerrou o vídeo com uma brincadeira sobre o café: "Obrigado, está excelente. Não sei quanto às calorias, isso me parece muito perigoso".