Quem é Balendra “Balen” Shah, o engenheiro, rapper e favorito para liderar novo governo do Nepal

O rapper nepalês Balendra Shah, conhecido pelo seu nome artístico 'Balen', se torna o favorito da juventude para assumir o posto de primeiro-ministro do Nepal após os violentos protestos forçarem a renúncia de Khadga Prasad Oli, que até então ocupava o cargo.

Engenheiro por formação e rapper por vocação, Balen destacou-se na política em 2022 ao se tornar o primeiro candidato independente a ganhar as eleições para prefeito de Kathmandu, a capital nepalesa, vencendo oponentes com o apoio de partidos estabelecidos.

Com isso, tornou-se um importante símbolo de resistência ao status-quo. Seu período como político foi marcada por levantar bandeiras contra a corrupção, melhorias na educação e infraestrutura urbana e uma presença ativa nas redes sociais.

Balen originalmente fez seu nome em meio à cena underground de hip-hop nepalesa utilizando sua música para criticar a corrupção no governo.

Seu single “Balidan”, que em português significa “Sacrifício” foi lançado em 2020, antes da sua carreira política, e ostenta 11 milhões de visualizações no YouTube — a música critica corrupção, injustiça social e falhas do governo.

Posteriormente, ganhou mais destaque entre os fãs de música por aparecer em batalhas de rap no YouTube e como jurado em reality shows.

Geração Z e o Nepal

Por mais que não tenha participado ativamente dos protestos organizados pela “Geração Z”, que define seus membros como tendo até 28 anos, Balen, de 35, demonstrou seu apoio total aos manifestantes em redes sociais.

“A geração Z é claramente espontânea e autêntica. Eu também quero entender seus desejos, objetivos e pensamentos. Espero que nenhum partido, líder, ativista, parlamentar, empresário ou engenheiro tente se aproveitar para benefício próprio", disse.

O prefeito justificou sua ausência nas manifestações em razão da diferença de idade, mas adiciona: “É importante entender o que eles estão dizendo. Eu dou meu total apoio. Querida Gen Z, diga-me que tipo de país vocês querem ver?”

Apesar do apoio às manifestações, Shah também utilizou as plataformas para aconselhar cautela, dizendo “A perda da riqueza do nosso país é, na verdade, uma perda da nossa própria propriedade. Agora é essencial que ajamos com moderação.”

Os protestos do começo desta semana, que rapidamente tornaram-se trágicos e violentos, resultaram em vandalismo e incêndios, com residências privadas e até mesmo o parlamento sendo alvo das chamas.

A vasta maioria da juventude nepalesa apoia Shah, e clama para que o prefeito assuma a liderança do país, candidatando-se ao cargo assim que possível. Apesar disso, Shah ainda não ofereceu resposta detalhada aos desejos.