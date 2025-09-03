Mundo

Donald Trump falará com Zelensky na quinta-feira

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, conversará com Volodimir Zelensky, na quinta-feira, disse uma autoridade da Casa Branca

(COMBO) Esta combinação de fotos criada em 19 de fevereiro de 2025 mostra, da esq. para a dir., o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, em Bruxelas, em 19 de dezembro de 2024, e o presidente dos EUA, Donald Trump, em Washington, DC, em 10 de fevereiro de 2025. O presidente dos EUA, Donald Trump, chamou o líder ucraniano Volodymyr Zelensky de "ditador sem eleições" em 19 de fevereiro de 2025, intensificando seus ataques à medida que as tensões aumentam entre Kiev e Washington. (Foto de JOHN THYS e ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP) (JOHN THYS and ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP)

AFP
AFP

Agência de notícias

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 14h13.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, conversará com seu homólogo ucraniano, Volodimir Zelensky, na quinta-feira (4), disse uma autoridade da Casa Branca, depois que Zelensky e líderes europeus disseram esperar uma ligação.

"Vou conversar com ele em breve e descobrir com certeza o que faremos", disse Trump a um repórter da AFP no Salão Oval nesta quarta-feira (3), onde recebeu o presidente polonês, Karol Nawrocki.

