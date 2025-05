'Um Simples Acidente', de Jafar Pahani, ganha Palma de Ouro no Festival de Cannes de 2025

O longa-metragem "Um Simples Acidente", do diretor iraniano Jafar Panahi, ganhou o mais prestigiado prêmio do 78º Festival Internacional de Cinema de Cannes, a Palma de Ouro, neste sábado, 24.

"Estou vivo porque faço filmes", disse Panahi à AFP antes da estreia, que recebeu longos aplausos na Croisette. Com a vitória da Palma, ele completa a tríade de prêmios nos maiores festivais de cinema do mundo — foi vencedor também do Leão de Ouro em Veneza e do Urso de Ouro em Berlim, com outras produções mais antigas.

"Não seria possível fazer esse filme sem uma equipe comprometida. Eu acredito que é o momento de pedir a todas as pessoas, todos os iranianos, com todas as opiniões, mesmo que diferentes, uma coisa: ponham todas as diferenças de lado, pois o mais importante agora é o nosso país e a liberdade do nosso país. Chegou o momento de, juntos, dizermos que ninguém pode nos dizer o que fazer ou o que falar. O cinema é uma sociedade, ninguém pode nos dizer o que filmar", discursou o diretor no evento, segundo a Folha de São Paulo.

O diretor foi perseguido no Irã e passou meses na prisão entre 2022 e 2023. Teve que lançar o filme de forma clandestina, com baixo orçamento, e ficou retido no país por anos, mas conseguiu realizar a estreia em Cannes neste ano, financiado com dinheiro francês.

"Um Simples Acidente" concorria com outros 21 filmes, entre eles "Eddington", de Ari Aster, "O Esquema Fenício", de Wes Anderson e "Die My Love", de Lynne Ramsay com Robert Pattinson e Jennifer Lawrence.

"O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho, era um dos concorrentes ao prêmio. Esta foi a quinta participação do diretor pernambucano no festival. Em 2019, ele já havia sido laureado com o Prêmio do Júri por "Bacurau", codirigido com Juliano Dornelles. Seus filmes anteriores — "O Som ao Redor", "Aquarius" e "Retratos Fantasmas" — também passaram por Cannes e conquistaram espaço nas listas de melhores do ano do The New York Times.

Veja a lista completa de vencedores de Cannes em 2025:

Palma de Ouro

"It Was Just an Accident", de Jafar Panahi

Grande Prêmio do Júri

"Sentimental Value", de Joachim Trier

Prêmio do Júri

"Sirat", de Oliver Laxe, e "Sound of Falling", de Mascha Schilinski

Melhor direção

Kleber Mendonça Filho, "O Agente Secreto"

Melhor roteiro

Jean-Pierre e Luc Dardenne, "Young Mothers"

Melhor ator

Wagner Moura, "O Agente Secreto"

Melhor atriz

Nadia Melliti, "La Petite Dernière"

Prêmio especial

'Resurrection', Bi Gan