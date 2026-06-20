Quem são os pré-candidatos ao governo de cada estado? Confira

Além da disputa pela Presidência da República, as eleições de 2026 também renovarão os comandos dos 26 estados e do Distrito Federal. Os eleitores irão às urnas em outubro para escolher os governadores que ficarão responsáveis por administrar os estados pelos próximos quatro anos.

Embora as candidaturas ainda não estejam oficializadas, partidos e lideranças políticas já iniciaram as articulações para definir seus representantes na corrida pelos governos estaduais. Em alguns estados, governadores em fim de mandato avaliam disputar outros cargos, enquanto ex-governadores, prefeitos, parlamentares e ministros aparecem entre os possíveis concorrentes.

Os nomes serão oficialmente anunciados entre 20 de julho e 5 de agosto, período em que os partidos poderão realizar suas convenções para escolher os candidatos. As legendas terão até 15 de agosto para registrar as candidaturas na Justiça Eleitoral. A propaganda eleitoral começa em 16 de agosto.

Confira os pré-candidatos a governador de cada estado, em ordem alfabética:

Acre:

Alan Rick (União Brasil)

Mailza Assis (PP)

Thor Dantas (PSB)

Tião Bocalom (PL)

Alagoas:

Alfredo Gaspar (União Brasil)

João Henrique Caldas – JHC (PL)

Renan Filho (MDB)

Amapá:

Clécio Luís (União Brasil)

Dr. Furlan (MDB)

Amazonas:

David Almeida (Avante)

Omar Aziz (PSD)

Professora Maria do Carmo (PL)

Tadeu de Souza (PP)

Bahia:

ACM Neto (União Brasil)

Jerônimo Rodrigues (PT)

João Roma (PL)

José Carlos Aleluia (Novo)

Ronaldo Mansur (Psol)

Kléber Rosa (PSOL)

Ceará:

Ciro Gomes (PSDB)

Eduardo Girão (Novo)

Elmano de Freitas (PT)

Roberto Cláudio (União Brasil)

Distrito Federal:

Celina Leão (PP)

José Roberto Arruda (PSD)

Leandro Grass (PT)

Paula Belmonte (PSDB)

Ricardo Cappelli (PSB)

Espírito Santo:

Helder Salomão (PT)

Lorenzo Pazolini (Republicanos)

Paulo Hartung (PSD)

Ricardo Ferraço (MDB)

Sergio Vidigal (PDT)

Goiás:

Claudio Curado (PT)

Daniel Vilela (MDB)

Marconi Perillo (PSDB)

Telêmaco Brandão (Novo)

Wilder Morais (PL)

Maranhão:

Eduardo Braide (PSD)

Enilton Rodrigues (Psol)

Felipe Camarão (PT)

Lahesio Bonfim (Novo)

Orleans Brandão (MDB)

Mato Grosso:

Jayme Campos (União)

Natasha Slhessarenko (PSD)

Otaviano Pivetta (Republicanos)

Wellington Fagundes (PL)

Mato Grosso do Sul:

Eduardo Riedel (PP)

Fábio Trad (PT)

João Henrique Catan (PL)

Lucien Rezende (Psol)

Minas Gerais:

Alexandre Kalil (PDT)

Cleitinho Azevedo (Republicanos)

Gabriel Azevedo (MDB)

Maria da Consolação (Psol)

Mateus Simões (PSD)

Túlio Lopes (PCB)

Pará:

Araceli Lemos (Psol)

Daniel Santos (PSB)

Éder Mauro (PL)

Hana Ghassan (MDB)

Paraíba:

Cícero Lucena (MDB)

Efraim Filho (União)

Lucas Ribeiro (PP)

Lúcio Flávio (Psol)

Paraná:

Alexandre Curi (PSD)

Darci Piana (PSD)

Ênio Verri (PT)

Guto Silva (PSD)

Paulo Martins (Novo)

Requião Filho (PDT)

Sérgio Moro (União)

Pernambuco:

Eduardo Moura (Novo)

Gilson Machado (PL)

Ivan Moraes (Psol)

João Campos (PSB)

Raquel Lyra (PSD)

Piauí:

José de Andrade Maia Filho (Podemos)

Margarete Coelho (PP)

Rafael Fonteles (PT)

Toni Rodrigues (PL)

Rio de Janeiro:

Anthony Garotinho (Republicanos)

Douglas Ruas (PL)

Eduardo Paes (PSD)

Rafael Luz (Missão)

William Siri (PSOL)

Wilson Witzel (Democratas)

Rio Grande do Norte:

Allyson Bezerra (União)

Álvaro Dias (PL)

Carlos Eduardo Xavier (PT)

Rio Grande do Sul:

Edegar Pretto (PT)

Gabriel Souza (MDB)

Juliana Brizola (PDT)

Zucco (PL)

Rondônia:

Adailton Fúria (PSD)

Expedito Netto (PT)

Fernando Máximo (União Brasil)

Hildon Chaves (PSDB)

Ivo Cassol (PP)

Marcos Rogério (PL)

Roraima:

Arthur Henrique (PL)

Edilson Damião (Republicanos)

Juscelino Kubitschek Pereira (PT)

Teresa Surita (MDB)

Santa Catarina:

Afrânio Boppré (Psol)

Décio Lima (PT)

João Rodrigues (PSD)

Jorginho Mello (PL)

Marcelo Brigadeiro (Missão)

Marcos Vieira (PSDB)

São Paulo:

Fernando Haddad (PT)

Kim Kataguiri (Missão)

Paulo Serra (PSDB)

Tarcísio de Freitas (Republicanos)

Sergipe:

Fábio Mitidieri (PSD)

Rogério Carvalho (PT)

Thiago de Joaldo (PP)

Valmir de Francisquinho (Republicanos)

Tocantins:

Ataídes Oliveira (Novo

Amélio Cayres (Republicanos)

Cinthia Ribeiro (PSDB)

Dorinha (União)

Laurez Moreira (PSD)

Vicentinho Júnior (PSDB)

Confira uma pequena descrição de cada nome por estado: