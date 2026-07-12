Bolívia prende suspeito de roubo de R$ 14 milhões em aeroporto do RS

Redação Exame
Publicado em 12 de julho de 2026 às 16h37.
Última atualização em 12 de julho de 2026 às 16h38.
Autoridades da Bolívia prenderam um brasileiro suspeito de participar do roubo a uma aeronave pagadora no aeroporto de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, em junho de 2025.
A Polícia Federal confirmou neste sábado a detenção em "ação de cooperação policial internacional". Segundo a PF, as investigações indicam que o homem participou do planejamento e da execução do ataque à aeronave.
"Contra ele havia mandado de prisão expedido pela Justiça brasileira, e o investigado encontrava-se foragido desde julho de 2025", detalhou a corporação, que não divulgou o nome do preso.
A ação contou com o apoio do Oficial de Ligação da Polícia Federal em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, e da Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), da Polícia Boliviana.
Após os procedimentos legais, ele foi conduzido ao sistema penitenciário, onde permanecerá à disposição da justiça.
Em junho do ano passado, "nove indivíduos fortemente armados invadiram a área restrita de segurança do aeroporto a bordo de três veículos blindados - dois desses caracterizados como falsas viaturas da Polícia Federal – e subtraíram mais de R$ 14 milhões".
A PF destaca que, no confronto com as forças de segurança ocorrido logo após o assalto, morreu o sargento da Brigada Militar, Fabiano Oliveira. A PF aponta também que o preso ainda seria líder de ataque às agências bancárias da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, no ano de 2021, na cidade de Araçatuba, em São Paulo.
"O crime resultou na morte de três pessoas, sendo dois civis e um dos executores. Outras cinco pessoas ficaram feridas - uma delas em estado grave - após acionar um dos explosivos deixados nas ruas, que resultou na amputação de seus dois pés".
Em outubro do ano passado, a PF prendeu um dos assaltantes de banco mais procurados do país. Na ocasião, a corporação afirmou que o homem foi acusado de participar do planejamento e execução do ataque à aeronave pagadora. O assaltante foi capturado pelos agentes na cidade de Osório, no litoral do Rio Grande do Sul, após ter a prisão preventiva recentemente decretada pela Justiça Federal.
Com Agência O Globo.