Bolívia prende suspeito de roubo de R$ 14 milhões em aeroporto do RS

Autoridades da Bolívia prenderam um brasileiro suspeito de participar do roubo a uma aeronave pagadora no aeroporto de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, em junho de 2025.

A Polícia Federal confirmou neste sábado a detenção em "ação de cooperação policial internacional". Segundo a PF, as investigações indicam que o homem participou do planejamento e da execução do ataque à aeronave.

"Contra ele havia mandado de prisão expedido pela Justiça brasileira, e o investigado encontrava-se foragido desde julho de 2025", detalhou a corporação, que não divulgou o nome do preso.

A ação contou com o apoio do Oficial de Ligação da Polícia Federal em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, e da Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), da Polícia Boliviana.

Após os procedimentos legais, ele foi conduzido ao sistema penitenciário, onde permanecerá à disposição da justiça.

Como foi o assalto

Em junho do ano passado, "nove indivíduos fortemente armados invadiram a área restrita de segurança do aeroporto a bordo de três veículos blindados - dois desses caracterizados como falsas viaturas da Polícia Federal – e subtraíram mais de R$ 14 milhões".

A PF destaca que, no confronto com as forças de segurança ocorrido logo após o assalto, morreu o sargento da Brigada Militar, Fabiano Oliveira. A PF aponta também que o preso ainda seria líder de ataque às agências bancárias da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, no ano de 2021, na cidade de Araçatuba, em São Paulo.

"O crime resultou na morte de três pessoas, sendo dois civis e um dos executores. Outras cinco pessoas ficaram feridas - uma delas em estado grave - após acionar um dos explosivos deixados nas ruas, que resultou na amputação de seus dois pés".

Em outubro do ano passado, a PF prendeu um dos assaltantes de banco mais procurados do país. Na ocasião, a corporação afirmou que o homem foi acusado de participar do planejamento e execução do ataque à aeronave pagadora. O assaltante foi capturado pelos agentes na cidade de Osório, no litoral do Rio Grande do Sul, após ter a prisão preventiva recentemente decretada pela Justiça Federal.

Com Agência O Globo.