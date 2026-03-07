Eleições 2026: quem são os possíveis candidatos a governador do Pará?

No dia 4 de outubro, mais de 150 milhões de brasileiros irão às urnas nas eleições de 2026. No Pará, mais de 6 milhões de eleitores devem votar para presidente da República, senador, deputado federal e estadual, além de escolher o próximo governador do estado.

O atual governador Helder Barbalho (MDB) não poderá disputar a reeleição, pois cumpre o segundo mandato após ter sido reeleito em 2022.

Pela legislação eleitoral, chefes do Executivo só podem ocupar o cargo por dois mandatos consecutivos.

Com isso, Barbalho fica impedido de concorrer novamente ao governo em 2026, mas poderá disputar outra função neste ano ou tentar retornar ao cargo em 2030.

A oficialização das candidaturas deve ocorrer até 15 de agosto de 2026, conforme o calendário eleitoral. O primeiro turno está marcado para 4 de outubro, e um eventual segundo turno poderá ser realizado em 25 de outubro.

Confira, abaixo, os principais possíveis candidatos ao governo do Pará, em ordem alfabética.

Conheça os possíveis candidatos a governador do Pará:

Araceli Lemos (Psol)

Historiadora e presidente do Psol no Pará, Araceli Lemos tem 67 anos. Iniciou a carreira política pelo PT, em 1998, quando foi eleita deputada estadual. Em 2006, migrou para o Psol e foi eleita deputada federal pelo Pará.

Daniel Santos (PSB)

O prefeito de Ananindeua é apontado como um dos nomes de oposição ao grupo político liderado por Helder Barbalho para a disputa do governo estadual. Em suas redes sociais, Daniel Santos afirma que disputará o pleito neste ano e se coloca como alternativa à pré-candidatura governista. Santos é médico e atua na vida pública desde 2012. Ele foi deputado estadual e presidiu a Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa)

Éder Mauro (PL)

O deputado federal pelo PL é considerado um dos pré-candidatos ao governo do Pará em 2026. Mauro aparece em pesquisas de intenção de voto, como a realizada pelo instituto AtlasIntel em setembro do ano passado. Em suas redes sociais, compartilha manchetes sobre seu desempenho nos levantamentos eleitorais. Mauro está no seu terceiro mandato como deputado. Em 2024, disputou a eleição para prefeito de Belém, mas foi derrotado por Igor Normando (MDB), nome de Helder Barbalho na disputa.

Hana Ghassan (MDB)

A vice-governadora é a pré-candidata do grupo governista. Em entrevista à Folha de S.Paulo, Helder Barbalho afirmou: “Ela deverá ser, naturalmente, a candidata do nosso campo político.” Em pesquisa do instituto AtlasIntel realizada em setembro de 2025, Hana aparece com 35,2% das intenções de voto. Ghassan tem longa atuação como servidora pública.

Data das eleições presidenciais de 2026

Além dos 27 governadores, os brasileiros deverão votar também para eleger o próximo presidente e vice-presidente da República, 513 deputados federais, 1.035 deputados estaduais ou distritais e 54 senadores.

O primeiro turno está marcado para o dia 4 de outubro. Caso seja necessário, o segundo turno acontecerá no dia 25 de outubro.

SAIBA MAIS: Veja calendário das eleições 2026