Eleições 2026: quem são os possíveis candidatos a governador do Amapá?

No dia 4 de outubro, mais de 150 milhões de brasileiros irão às urnas votar nos cargos de Presidente da República, senador, deputado federal e estadual, além de escolher os governadores dos estados.

No Amapá, a disputa pode manter o atual chefe do Executivo ou levar a uma troca no comando do Palácio do Setentrião pelos próximos quatro anos.

O governador Clécio Luís (União Brasil) encerra o primeiro mandato em 2026 e, portanto, está apto a disputar a reeleição, conforme permite a Constituição para ocupantes do Executivo em primeiro mandato.

Nas pesquisas de intenção de voto já divulgadas no estado, Clécio e o prefeito de Macapá aparecem entre os nomes mais citados até o momento.

Conheça os possíveis candidatos a governador do Amapá:

Clécio Luís (União)

Então, candidato do partido Solidariedade, Clécio Luís foi eleito em 2022 como governador do Amapá no primeiro turno, com cerca de 53% dos votos válidos. Em janeiro deste ano, Luís trocou o antigo partido pelo União, se lançando como pré-candidato da sigla à reeleição.

Dr. Furlan (MDB)

Prefeito de Macapá em segundo mandato, Dr. Furlan deve disputar a eleição para o governo estadual. Médico de formação, Furlan nasceu em San José, na Costa Rica, onde seus pais, que são brasileiros, estavam para estudar, mas se mudaram logo nos primeiros meses de sua vida para Belém, no Pará, onde se formou em medicina na Universidade Federal do Pará. Ele se estabeleceu profissionalmente como médico no Amapá e disputa eleições lá desde 2010. Ele já foi deputado estadual.

Data das eleições presidenciais de 2026

Além dos 27 governadores, os brasileiros deverão votar também para eleger o próximo presidente e vice-presidente da República, 513 deputados federais, 1.035 deputados estaduais ou distritais e 54 senadores.

O primeiro turno está marcado para o dia 4 de outubro. Caso seja necessário, o segundo turno acontecerá no dia 25 de outubro.

