Eleições 2026: quem são os possíveis candidatos a governador do Tocantins?

No dia 4 de outubro, mais de 150 milhões de brasileiros irão às urnas nas eleições de 2026. No Tocantins, os eleitores devem votar para presidente da República, senador, deputado federal e estadual, além de escolher o próximo governador do estado.

O atual governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) não poderá disputar a reeleição, pois cumpre o segundo mandato consecutivo.

Ele era vice-governador e assumiu o comando do estado após a renúncia de Mauro Carlesse. Em 2022, concorreu ao cargo e foi reeleito, concluindo oito anos à frente do Executivo neste ano.

Pela legislação eleitoral, chefes do Executivo só podem ocupar o cargo por dois mandatos seguidos. Com isso, Barbosa não poderá concorrer novamente ao governo em 2026, mas poderá disputar outra função neste ano ou tentar retornar ao cargo em 2030.

A oficialização das candidaturas deve ocorrer até 15 de agosto de 2026, conforme o calendário eleitoral.

Confira, abaixo, os principais possíveis candidatos ao governo do Tocantins, em ordem alfabética.

Conheça os possíveis candidatos a governador do Tocantins:

Ataídes Oliveira (Novo)

O ex-senador trocou o Democracia Cristã pelo Novo e deve disputar o governo estadual. Em suas redes sociais, já se apresenta como candidato e publica vídeos com propostas para um eventual governo. Oliveira é presidente do Grupo Araguaia, que atua na construção civil e em concessionárias de veículos.

Amélio Cayres (Republicanos)

Deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins, Amélio Cayres ganhou destaque pela articulação política no Legislativo estadual. Aliado do atual governador, é visto como um dos nomes que representam a continuidade do grupo político que hoje comanda o estado.

Cinthia Ribeiro (PSDB)

Ex-prefeita de Palmas e atual presidente do PSDB Mulher, é citada como um dos nomes do partido para a disputa. Em suas redes sociais, informou que percorrerá o estado em projeto para ouvir sociedade civil, setor produtivo e as comunidades, com o objetivo de elaborar um plano de gestão.

Dorinha (União)

Conhecida como Professora Dorinha, atualmente é senadora pelo Tocantins. Nas redes sociais, o União Brasil divulga pesquisas em que o nome da parlamentar aparece entre os cotados para o governo estadual. Ela já foi deputada federal pelo estado.

Laurez Moreira (PSD)

O atual vice-governador é apontado como um dos possíveis candidatos em 2026. No ano passado, assumiu o comando do estado durante o afastamento de Wanderlei Barbosa, mas retornou ao cargo de vice após a volta do titular. Ele já foi prefeito de Gurupi por dois mandatos, além de deputado estadual e federal pelo Tocantins.

Vicentinho Júnior (PSDB)

Em janeiro deste ano, oficializou sua pré-candidatura ao governo. Nas redes sociais, afirmou que a decisão é “definitiva”. Deixou o Progressistas neste ano e se filiou ao PSDB. Vicentinho é deputado federal por três legislaturas e foi secretário extraordinário de Ações Estratégicas do Tocantins.

Data das eleições presidenciais de 2026

Além dos 27 governadores, os brasileiros deverão votar também para eleger o próximo presidente e vice-presidente da República, 513 deputados federais, 1.035 deputados estaduais ou distritais e 54 senadores.

O primeiro turno está marcado para o dia 4 de outubro. Caso seja necessário, o segundo turno acontecerá no dia 25 de outubro.

SAIBA MAIS: Veja calendário das eleições 2026