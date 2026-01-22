Brasil

Eleições 2026: quem são os possíveis candidatos a governador de Minas Gerais

Após Zema encerrar seu segundo mandato, um novo governador será eleito no pleito deste ano

Minas Gerais: governante ficará no Palácio da Liberdade em Belo Horizonte (Divulgação/Governo de Minas Gerais)

Giovanna Bronze
Giovanna Bronze

Colaboradora

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 14h30.

Mais de 150 milhões de brasileiros irão às urnas escolher presidente, governador, senadores, deputado federal e estadual neste ano. O primeiro turno está marcado para 4 de outubro, enquanto o segundo poderá ocorrer no dia 25 de outubro.

Entre os 27 governadores eleitos, estará um chefe do executivo de Minas Gerais.

O atual governador Romeu Zema (Novo) está no fim do seu segundo mandato e, por isso, não poderá concorrer a um novo mandato.

Confira, abaixo, quem são os possíveis candidatos ao governo de Minas Gerais em ordem alfabética.

Conheça os possíveis candidatos a governador de Minas Gerais:

Alexandre Kalil (PDT)

O ex-prefeito de Belo Horizonte confirmou que deve concorrer ao governo de Minas Gerais durante seu evento de filiação, em outubro de 2025.

Cleitinho Azevedo (Republicanos)

O atual senador por Minas Gerais é ventilado como um dos principais candidatos da direita para concorrer em 2026. No entanto, Cleitinho ainda não confirmou ou oficializou sua pré-candidatura.

Gabriel Azevedo (MDB)

Gabriel Azevedo foi escolhido como o pré-candidato do MDB ao governo de Minas Gerais após reunião da direção executiva estadual da sigla.

Maria da Consolação (Psol)

A professora da PBH e UEMG é a pré-candidata escolhida para disputar o governo de Minas Gerais pelo Psol. O lançamento da pré-candidatura de Maria da Consolação está programada para ocorrer no próximo sábado, 24.

Mateus Simões (PSD)

O atual vice-governador do estado confirmou sua pré-candidatura ao Governo de Minas Gerais em entrevista ao TMC na última semana. Simões estava no partido Novo, mesmo de Zema, mas deixou a sigla para se filiar ao PSD e, assim, concorrer ao pleito neste ano.

Rodrigo Pacheco (PSD)

O senador Rodrigo Pacheco começou a ter seu nome ventilado como possível candidato ao governo de Minas Gerais. Após o presidente Lula indicar André Messias para o STF, Pacheco pode seguir na vida política, já que seu mandato como senador se encerra neste ano.

Túlio Lopes (PCB)

Túlio Lopes foi anunciado como pré-candidato do PCB ao governo de Minas Gerais pelo próprio partido.

Eleições 2026

Além dos 27 governadores, os brasileiros deverão votar também para eleger o próximo presidente e vice-presidente da República, 513 deputados federais, 1.035 deputados estaduais ou distritais e 54 senadores.

SAIBA MAIS: Veja calendário das eleições 2026

