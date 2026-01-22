Eleições 2026: quem são os possíveis candidatos a governador de Minas Gerais

Mais de 150 milhões de brasileiros irão às urnas escolher presidente, governador, senadores, deputado federal e estadual neste ano. O primeiro turno está marcado para 4 de outubro, enquanto o segundo poderá ocorrer no dia 25 de outubro.

Entre os 27 governadores eleitos, estará um chefe do executivo de Minas Gerais.

O atual governador Romeu Zema (Novo) está no fim do seu segundo mandato e, por isso, não poderá concorrer a um novo mandato.

Confira, abaixo, quem são os possíveis candidatos ao governo de Minas Gerais em ordem alfabética.

Conheça os possíveis candidatos a governador de Minas Gerais:

Alexandre Kalil (PDT)

O ex-prefeito de Belo Horizonte confirmou que deve concorrer ao governo de Minas Gerais durante seu evento de filiação, em outubro de 2025.

Cleitinho Azevedo (Republicanos)

O atual senador por Minas Gerais é ventilado como um dos principais candidatos da direita para concorrer em 2026. No entanto, Cleitinho ainda não confirmou ou oficializou sua pré-candidatura.

Gabriel Azevedo (MDB)

Gabriel Azevedo foi escolhido como o pré-candidato do MDB ao governo de Minas Gerais após reunião da direção executiva estadual da sigla.

Maria da Consolação (Psol)

A professora da PBH e UEMG é a pré-candidata escolhida para disputar o governo de Minas Gerais pelo Psol. O lançamento da pré-candidatura de Maria da Consolação está programada para ocorrer no próximo sábado, 24.

Mateus Simões (PSD)

O atual vice-governador do estado confirmou sua pré-candidatura ao Governo de Minas Gerais em entrevista ao TMC na última semana. Simões estava no partido Novo, mesmo de Zema, mas deixou a sigla para se filiar ao PSD e, assim, concorrer ao pleito neste ano.

Rodrigo Pacheco (PSD)

O senador Rodrigo Pacheco começou a ter seu nome ventilado como possível candidato ao governo de Minas Gerais. Após o presidente Lula indicar André Messias para o STF, Pacheco pode seguir na vida política, já que seu mandato como senador se encerra neste ano.

Túlio Lopes (PCB)

Túlio Lopes foi anunciado como pré-candidato do PCB ao governo de Minas Gerais pelo próprio partido.

Eleições 2026

Além dos 27 governadores, os brasileiros deverão votar também para eleger o próximo presidente e vice-presidente da República, 513 deputados federais, 1.035 deputados estaduais ou distritais e 54 senadores.

