Eleições 2026: quem são os possíveis candidatos a governador de Mato Grosso?

No dia 4 de outubro, mais de 150 milhões de brasileiros irão às urnas nas eleições de 2026. No Mato Grosso, os eleitores devem votar para presidente da República, senador, deputado federal e estadual, além de escolher o próximo governador do estado.

O atual governador Mauro Mendes (União) não poderá disputar a reeleição, pois cumpre o segundo mandato após ter sido reeleito em 2022.

Pela legislação eleitoral, chefes do Executivo só podem ocupar o cargo por dois mandatos consecutivos.

Com isso, Mendes fica impedido de concorrer novamente ao governo em 2026, mas poderá disputar outra função neste ano ou tentar retornar ao cargo em 2030.

Confira, abaixo, os principais possíveis candidatos ao governo do Mato Grosso, em ordem alfabética.

Conheça os possíveis candidatos a governador de Mato Grosso:

Jayme Campos (União)

Ex-governador de Mato Grosso e atual senador pelo União, Jayme Campos é um dos nomes que devem disputar as eleições estaduais em outubro deste ano. Em suas redes sociais, afirma ser pré-candidato ao governo do estado e diz que “não abre mão” da candidatura. Campos é empresário e agropecuarista.

Natasha Slhessarenko (PSD)

Natasha Slhessarenko já se apresenta como pré-candidata ao governo de Mato Grosso em 2026. Em seu perfil nas redes sociais, inclui na biografia o título de “pré-candidata” do PSD ao cargo. Médica pediatra, empresária e professora, Slhessarenko é filha da ex-senadora Serys Slhessarenko – a única petista eleita ao Senado por Mato Grosso.

Otaviano Pivetta (Republicanos)

O atual vice-governador do Mato Grosso deve ser o candidato da base governista para as eleições de 2026. O presidente nacional do partido Republicanos, Marcos Pereira, confirmou em suas redes sociais que Pivetta é o escolhido da sigla para disputar as eleições para governador de Mato Grosso. Nas redes sociais do PSDB Mato Grosso, o partido afirmou que irá apoiar a candidatura do nome do Republicanos. Pivetta é um dos maiores produtores agrícolas do país e foi prefeito de Lucas do Rio Verde por três mandatos. Gaúcho, o vice-governador vive no Mato Grosso desde 1980.

Wellington Fagundes (PL)

Após visita a Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro (PL) afirmou, em coletiva, que o senador Wellington Fagundes será o candidato do partido ao governo de Mato Grosso. Em suas redes sociais, Fagundes compartilhou um vídeo do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, no qual o dirigente declara que o senador é o nome da legenda para a disputa estadual. Fagundes é médico veterinário e foi deputado federal por 30 anos antes de vencer a eleição para o Senado em 2014.

Data das eleições presidenciais de 2026

Além dos 27 governadores, os brasileiros deverão votar também para eleger o próximo presidente e vice-presidente da República, 513 deputados federais, 1.035 deputados estaduais ou distritais e 54 senadores.

O primeiro turno está marcado para o dia 4 de outubro. Caso seja necessário, o segundo turno acontecerá no dia 25 de outubro.

SAIBA MAIS: Veja calendário das eleições 2026