Eleições 2026: quem são os possíveis candidatos a governador do Distrito Federal?

No dia 4 de outubro, mais de 150 milhões de brasileiros irão às urnas nas eleições de 2026. No Distrito Federal, os eleitores devem votar para presidente da República, senador, deputados distritais e para o próximo governador.

O atual governador Ibaneis Rocha (MDB) não poderá disputar a reeleição, pois cumpre o segundo mandato após ter sido reeleito em 2022.

Pela legislação eleitoral, chefes do Executivo só podem ocupar o cargo por dois mandatos consecutivos.

Com isso, Rocha fica impedido de concorrer novamente ao Palácio do Buriti em 2026, mas poderá disputar outra função neste ano ou tentar retornar ao cargo em 2030.

Confira, abaixo, quem são os principais possíveis candidatos ao governo do Distrito Federal em ordem alfabética.

Conheça os possíveis candidatos a governador do Distrito Federal:

Celina Leão (PP)

A vice-governadora Celina Leão deve ser a candidata do atual governo do Distrito Federal nas eleições em 2026. Leão, que já atuou como deputada federal, deverá concorrer ao cargo que ocupou de forma interina em 2023, durante o afastamento de Ibaneis Rocha. Na época, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou o afastamento de Rocha por 90 dias por considerar a postura do governador como "dolosamente omissiva" durante a tentativa de golpe do dia 8 de janeiro.

José Roberto Arruda (PSD)

O ex-governador José Roberto Arruda aparece entre os nomes cotados para a disputa ao Palácio do Buriti. Ele se filiou ao PSD, presidido por Gilberto Kassab, em dezembro do ano passado, com a intenção de concorrer ao governo em 2026.

Leandro Grass (PT)

Atual presidente do Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), Leandro Grass desponta como possível candidato ao governo do Distrito Federal. Em entrevistas recentes, confirmou que pretende disputar o cargo em 2026. Ele é professor e ex-deputado distrital. Na última eleição, disputou o governo, derrotado por Ibanes.

Paula Belmonte (PSDB)

A deputada distrital Paula Belmonte se filiou ao PSDB em evento realizado no início de dezembro de 2025. Na ocasião, foi anunciada pelo presidente nacional da sigla, Aécio Neves, como pré-candidata do partido ao governo do Distrito Federal. Belmonte foi deputada federal e é a 2ª vice-presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) e atua como Procuradora Especial da Mulher

Ricardo Cappelli (PSB)

Ricardo Cappelli foi anunciado antecipadamente pelo PSB como nome do partido para 2026. Em publicação nas redes sociais em outubro de 2024, a legenda confirmou que o presidente da ABDI (Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial) e ex-interventor federal na segurança pública do DF será o candidato da sigla ao governo local. Ele é jornalista e ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República.

Data das eleições presidenciais de 2026

Além dos 27 governadores, os brasileiros deverão votar também para eleger o próximo presidente e vice-presidente da República, 513 deputados federais, 1.035 deputados estaduais ou distritais e 54 senadores.

O primeiro turno está marcado para o dia 4 de outubro. Caso seja necessário, o segundo turno acontecerá no dia 25 de outubro.

SAIBA MAIS: Veja calendário das eleições 2026