Caiado diz que carta de Bolsonaro indica 'fragilidade' de Flávio

O pré-candidato à Presidência Ronaldo Caiado (PSD) afirmou que a carta do ex-presidente Jair Bolsonaro, divulgada por Flávio Bolsonaro (PL), é "um sinal de extrema fragilidade na campanha" do senador. A declaração foi dada a jornalistas durante agenda do ex-governador de Goiás, neste sábado (11), no Festival do Japão, em São Paulo.

Na avaliação de Caiado, a mensagem do ex-presidente teria sido uma resposta a um "pedido de socorro" de Flávio Bolsonaro ao pai, por não conseguir "explicar os problemas que estão ocorrendo".

"Sabemos muito bem que um pai não nega um pedido de um filho. Agora, você tem que estar preparado para governar e para presidir um país. Você não pode recorrer a cada crise com a carta do seu pai", observou Caiado.

O ex-governador afirmou ainda que o episódio indica uma "falta de credenciais" do senador para lidar com as crises que podem ocorrer durante um mandato de presidente.

"Você tem que ter condições de poder ter uma estrutura política, uma estabilidade emocional e, ao mesmo tempo, uma capacidade de poder superar as crises que amanhã venham a acontecer. O problema é a falta de credenciais do pré-candidato em explicar os problemas que estão ocorrendo. Um pai não vai negar um pedido de um filho, mas não é este o problema. Neste momento, estamos discutindo a Presidência da República. A cada crise, uma carta. Foi um sinal de extrema fragilidade na campanha dele", disse Caiado.

A carta de Bolsonaro

No sábado (11), o senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro divulgou, durante uma transmissão nas redes sociais, uma carta escrita à mão pelo ex-presidente Jair Bolsonaro na qual ele se refere ao filho como seu "porta-voz".

"O momento é de arregaçar as mangas, deixarmos de lado as possíveis diferenças e cada um se empenhar pelo nosso pré-candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro, a melhor opção para livrarmos o Brasil da corrupção, da violência e do empobrecimento. Meu pré-candidato – e creio, o seu também –, meu porta-voz, no qual confio para resgatar o Brasil e nos conduzir para a paz e a prosperidade", escreveu Bolsonaro.

A iniciativa acontece em meio à crise provocada pelo vídeo publicado pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, no dia 24 de junho. Na ocasião, Michelle alegou ter sido maltratada e desrespeitada pelo enteado após divergências sobre articulações políticas do Partido Liberal (PL) no Ceará.