Como o Waze vai usar a IA para personalizar viagens e melhorar mapas

O Waze, aplicativo de navegação do Google, anunciou um pacote de novos recursos que usam inteligência artificial (IA) para personalizar os trajetos dos motoristas e manter os mapas mais precisos.

Boa parte das novidades é movida pelo Gemini, o modelo de IA do Google, e transforma o app, nas palavras da empresa, de um "companheiro útil" em um "parceiro inteligente".

As mudanças foram apresentadas por Gai Berkovich, vice-presidente e gerente-geral do Waze. Elas se dividem em dois grupos: os recursos que personalizam a viagem e os que usam o Gemini para interações por voz.

Um modo pensado para quem anda de moto

Entre as novidades, uma é dedicada aos motociclistas.

O novo modo moto usa IA para incorporar atalhos e restrições específicas de veículos de duas rodas, que acessam ruas mais estreitas e são mais sensíveis às condições do asfalto. O recurso calcula rotas e previsões de chegada (ETAs, na sigla em inglês) próprias para esse público.

O modo também sinaliza perigos que afetam mais quem está sobre duas rodas, como buracos, lombadas, faixas de pedestres elevadas, fim de acostamento e pontes estreitas.

Os alertas são alimentados pelos dados de trânsito em tempo real do Waze e por um grupo de editores de mapas que também são motociclistas. O recurso já está disponível no Brasil, Argentina, Colômbia, Malásia, México, Peru e Filipinas, para Android e iOS.

Rotas que aprendem com o seu jeito de dirigir

Outra novidade ataca a personalização dos trajetos. Agora, o Waze sugere rotas com base nas viagens anteriores do usuário e na análise dos padrões de trânsito locais. Na prática, quem prefere dirigir por rodovias em vez de vias locais com muitas paradas passa a ver essas opções sugeridas primeiro.

A função pode ser ajustada ou desativada nas configurações do aplicativo, para quem não quer o trajeto personalizado. A navegação personalizada está sendo lançada globalmente para Android e iOS.

Um modo que fala menos durante a viagem

Para quem quer se concentrar na música ou em um podcast, o Waze criou o modo "menos falante".

Ele reduz a quantidade de comandos de voz e os mantém mais curtos, sem deixar de emitir os alertas críticos — sobre perigos, conversões e mudanças de faixa —, apenas com menos frequência.

O recurso também já está disponível globalmente para Android e iOS.

Relatar o trânsito apenas conversando

É aqui que o Gemini entra com mais força. Os chamados Relatórios Conversacionais usam a tecnologia do modelo para permitir que o motorista relate incidentes de trânsito, como lentidão, apenas falando de forma natural, sem decorar comandos ou tocar em botões — o que aumenta a segurança ao volante.

A novidade é que esses relatórios agora também servem para sugerir atualizações no próprio mapa, como o fechamento de uma rua ou um endereço desatualizado.

Basta dizer, por exemplo, que o número de uma casa mudou, e o Waze envia a informação a editores de mapas locais, que verificam a sugestão antes de atualizar o app.

Achar um destino sem saber o endereço

O último recurso usa o Gemini para a busca de destinos. Antes de iniciar o trajeto, o motorista pode tocar no ícone de voz da busca e fazer perguntas livres, como "encontre uma cafeteria aberta agora", "encontre um estacionamento perto do meu destino" ou "encontre um posto de gasolina próximo com os preços mais baixos".

O Waze responde com uma lista de opções, e o usuário confirma para onde quer ir usando apenas a voz. A busca de destinos com o Gemini está disponível para todos os usuários do Waze Beta, globalmente, no Android e no iOS.

Segundo a empresa, os recursos, da personalização do trajeto ao uso do Gemini para atualizar o mapa, buscam dar ao motorista mais controle sobre a própria jornada.