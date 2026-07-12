Temporal no Rio Grande do Sul deixa mais de 600 desalojados em Eldorado do Sul

O forte temporal que atingiu Eldorado do Sul, na Região Metropolitana de Porto Alegre, deixou mais de 600 pessoas desabrigadas e levou a prefeitura a decretar situação de emergência. O vendaval, acompanhado de granizo, provocou destelhamentos, danos estruturais em imóveis, interrupção no fornecimento de energia elétrica e comprometeu o abastecimento de água em diferentes regiões do município.

Segundo a Defesa Civil municipal, 130 residências foram danificadas, principalmente pelos ventos intensos. O órgão informou que o número de ocorrências pode aumentar nos próximos dias, à medida que novos pedidos de auxílio forem registrados pelos moradores.

Falta de água agrava impactos do temporal no RS

Um dos principais desafios após o temporal é a normalização do abastecimento de água potável. Grande parte da população de Eldorado do Sul depende de poços artesianos, que ficaram inoperantes após as interrupções no fornecimento de energia elétrica.

Para reduzir os impactos, a Defesa Civil do Rio Grande do Sul enviou caminhões-pipa para abastecer caixas d'água comunitárias instaladas em diferentes pontos da cidade. A operação também conta com apoio da Defesa Civil de Porto Alegre, que disponibilizou outros dois caminhões para ampliar o atendimento às áreas afetadas.

Defesa Civil distribui telhas para famílias atingidas

Outra frente de atuação é a entrega de telhas às famílias que tiveram as casas destelhadas pelo temporal. A Defesa Civil estadual encaminhou carregamentos do material ao município, enquanto novas remessas seguem chegando à base de atendimento em Eldorado do Sul.

A distribuição ocorre diretamente nas residências cadastradas. Antes da entrega, equipes técnicas realizam vistorias para confirmar os danos e definir a quantidade de telhas necessária para cada imóvel.

Segundo o coordenador municipal de Defesa Civil, Mario Rocha, cerca de 160 famílias foram atingidas. Um abrigo chegou a ser montado pelo município, mas não precisou ser ativado.