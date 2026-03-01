Eleições 2026: quem são os possíveis candidatos a governador de Alagoas?

Neste ano, mais de 150 milhões de brasileiros irão às urnas para as eleições de 2026. Desses, cerca de 2,4 milhões de eleitores de Alagoas devem votar para os cargos de Presidente da República, senador, deputado federal e estadual, além de escolher o próximo governador do estado.

O atual governador Paulo Dantas (MDB) não poderá concorrer ao governo do estado em 2026 porque está no segundo mandato consecutivo.

Segundo a Constituição, chefes do Executivo podem exercer apenas dois mandatos seguidos — o que impede Dantas de disputar novamente o governo neste ciclo. Ele poderá, no entanto, concorrer ao cargo em 2030, após intervalo de um mandato, ou disputar outra função eletiva já em 2026.

Em 2022, ele assumiu o comando do Executivo estadual em eleição indireta na Assembleia Legislativa de Alagoas (ALE), após Renan Filho renunciar ao cargo para disputar o Senado.

Atualmente, Filho ocupa o cargo de ministro dos Transportes no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e deve disputar a nova eleição.

Confira, abaixo, quem são os principais possíveis candidatos ao governo de Alagoas em ordem alfabética.

Conheça os possíveis candidatos a governador de Alagoas:

Alfredo Gaspar (União Brasil)

O relator da CPIM do INSS e deputado federal (União-AL) é citado como possível candidato ao governo do estado em pesquisas recentes de intenção de voto. No entanto, informações de bastidores divulgadas pelo jornal Folha de São Paulo indicam que o presidente do partido Novo, Eduardo Ribeiro, convidou Gaspar para disputar o Senado pela sigla.

João Henrique Caldas (PL)

O atual prefeito de Maceió é um dos principais pré-candidatos ao governo de Alagoas em 2026. Cumprindo o seu segundo mandato como prefeito, JHC já foi deputado estadual e federal pelo estado. Advogado, o chefe do executivo municipal trocou o PSB pelo PL em 2022 após aproximação com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Renan Filho (MDB)

O ministro dos Transportes, Renan Filho (MDB), deve disputar o governo de Alagoas em 2026. Ex-governador por dois mandatos (2015–2022), ele deixou o cargo para concorrer ao Senado e, depois, assumiu a pasta no governo Lula.

Aliado histórico do grupo político liderado por Renan Calheiros (MDB), seu pai, Renan Filho já sinalizou que deixará o ministério para entrar na corrida estadual. O atual governador, Paulo Dantas (MDB), declarou apoio público ao nome do ex-governador para a sucessão no estado.

Data das eleições presidenciais de 2026

Além dos 27 governadores, os brasileiros deverão votar também para eleger o próximo presidente e vice-presidente da República, 513 deputados federais, 1.035 deputados estaduais ou distritais e 54 senadores.

O primeiro turno está marcado para o dia 4 de outubro. Caso seja necessário, o segundo turno acontecerá no dia 25 de outubro.

