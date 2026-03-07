Eleições 2026: quem são os possíveis candidatos a governador do Rio Grande do Norte?

No dia 4 de outubro, mais de 150 milhões de brasileiros irão às urnas nas eleições de 2026. Desses, mais de 2,6 milhões de eleitores do Rio Grande do Norte devem votar para presidente da República, senador, deputado federal e estadual, além de escolher o próximo governador do estado.

A governadora Fátima Bezerra (PT) cumpre o segundo mandato consecutivo e, por isso, não poderá disputar novamente o cargo. Pela legislação eleitoral, um chefe do Executivo não pode permanecer na função por mais de dois mandatos seguidos.

O vice-governador Walter Alves (MDB) chegou a ser citado como possível candidato, mas o diretório estadual do partido anunciou, em 4 de fevereiro, que ele será candidato a deputado estadual.

A oficialização das candidaturas deve ocorrer até 15 de agosto de 2026, conforme o calendário eleitoral. O primeiro turno está marcado para 4 de outubro, e um eventual segundo turno poderá ocorrer em 25 de outubro.

Confira, abaixo, quem são os principais possíveis candidatos ao governo do Rio Grande do Sul em ordem alfabética.

Conheça os possíveis candidatos a governador do Rio Grande do Norte:

Allyson Bezerra (União)

O prefeito de Mossoró é apontado como um dos possíveis pré-candidatos ao governo estadual. Na última semana, o nome do político ganhou destaque ao ser alvo de operação da Polícia Federal que apura suspeitas de desvios de recursos na saúde pública.

Álvaro Dias (PL)

O ex-prefeito de Natal foi oficializado como candidato do PL ao governo do estado em evento realizado na capital. O presidente da sigla, Rogério Marinho, era cotado para disputar o cargo, mas anunciou desistência no mesmo ato em que confirmou a pré-candidatura de Dias.

Carlos Eduardo Xavier (PT)

Conhecido como Cadu Xavier, o político é apontado como o nome do PT para a disputa ao governo após o fim do mandato de Fátima Bezerra. Em suas redes sociais, tem se apresentado como pré-candidato ao afirmar que “o trabalho irá continuar”.

Data das eleições presidenciais de 2026

Além dos 27 governadores, os brasileiros deverão votar também para eleger o próximo presidente e vice-presidente da República, 513 deputados federais, 1.035 deputados estaduais ou distritais e 54 senadores.

O primeiro turno está marcado para o dia 4 de outubro. Caso seja necessário, o segundo turno acontecerá no dia 25 de outubro.

