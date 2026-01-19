Eleições 2026: quem são os possíveis candidatos ao governo do Rio de Janeiro?

O primeiro turno das eleições de 2026 está marcado para domingo, dia 4 de outubro. Entre os cargos que serão preenchidos, está o de governador estadual do Rio de Janeiro.

Nesta eleição, o atual governador Cláudio Castro (PL) não poderá disputar a reeleição por estar em seu segundo mandato. Castro é cotado para disputar o Senado neste ano.

Entre os possíveis nomes que estão cotados para disputar o cargo estão o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), e o deputado federal Doutor Luizinho (PP).

Os ex-governadores Anthony Garotinho e Wilson Witzel também já apontaram o desejo de disputar o Palácio do Guanabara. Os dois já foram impedidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de disputar eleições anteriores.

Conheça os 12 possíveis candidatos a governador do Rio de Janeiro

Anthony Garotinho (Republicanos)

Em 2025, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) optou por manter uma condenação de 13 anos e 9 meses de prisão para Garotinho. Ele foi julgado pelos crimes de corrupção eleitoral, associação criminosa, supressão de documento e coação de testemunhas. Os fatos devem ter ocorrido durante as eleições de 2016, em Campos dos Goytacazes (RJ). Mesmo assim, o radialista e político mantém possível candidatura.

Doutor Luizinho (PP)



Doutor Luizinho cumpriu seu primeiro mandato na Câmara dos Deputados em 2018 e se reelegeu para o cargo em 2022. No entanto, ele renunciou ao cargo para assumir a Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro. Em setembro de 2023, ele abandonou as atividades e voltou à Câmara, como líder do partido Progressistas.



Eduardo Paes (PSD)

O atual prefeito da capital fluminense cumpre seu segundo mandato no posto e deve concorrer ao cargo de governador em 2026. Ele também já foi subprefeito da Barra e Jacarepaguá, também no Rio de Janeiro, vereador, deputado federal e secretário do Meio Ambiente da cidade.

Fabiano Horta (PT)

O petista já assumiu a Secretaria de Desenvolvimento e Economia Solidária, em 2015, e como prefeito de Maricá, em 2016 e 2020.

Ítalo Marsili (Novo)

Conhecido como "Pablo Marçal do Rio de Janeiro", ele se popularizou por conteúdos online sobre desenvolvimento espiritual, espiritualidade e masculinidade. Com 2,3 milhões de seguidores, ele se filiou ao Novo para concorrer ao cargo em 2026.

Mônica Benício (PSOL)

Viúva de Marielle Franco, ela foi eleita vereadora em 2020 e 2024 também pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSol).

Rafael Luz (Missão)

Pedagogo, filósofo e especialista em segurança, Luz ficou conhecido como "Bombeiro Rafa" e é pré-candidato ao cargo de governador em 2026.

Renato Cozzolino (Democracia Cristã)

Seu primeiro mandato foi em 2014, como deputado estadual do Rio de Janeiro. Ele se reelegeu ao cargo em 2018 e conseguiu a prefeitura de Magé, em 2020 e 2024.

Thaís Ferreira (PSOL)

Em 2018, ela foi eleita como suplente da coligação como deputada estadual. Mais tarde, em 2020, ela se tornou vereadora.

Washington Reis (MDB)

O carioca ocupou seu primeiro cargo em 1992, como vereador de Duque de Caxias. Após ocupar diversos cargos no setor público, entre elas como deputado estadual, federal e prefeito. Em 2016, ele foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a sete anos e dois meses em regime semiaberto por crime ambiental. Apesar disso, ele se elegeu e tomou posse novamente em 2020. Em 2022, ele tentaria ser vice de Castro, mas foi barrado pelo TRE-RJ.

William Siri (PSOL)

O economista e vereador cumpre seu segundo mandato na Câmara do Rio de Janeiro e fundou o coletivo Tudo Numa Coisa Só, em 2014.

Wilson Witzel (sem partido)

Ex-juiz e ex-governador do Rio de Janeiro, Witzel é paulista e foi afastado do cargo em 2020 durante uma investigação de desvios de recursos da área da saúde realizada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Ele tentou a candidatura em 2022, mas teve a candidatura barrada pelo TSE com base na Lei da Ficha Limpa.

Quais cargos são preenchidos nas eleições de 2026?

Além dos 27 governadores, sendo um para cada estado e para o Distrito Federal, outros quatro cargos serão preenchidas. Entre eles, o de Presidente.

Deputado federal: 513;

513; Deputado estadual (ou distrital, no caso do Distrito Federal): 1.035;

1.035; Senador (primeira e segunda vagas): 54;

54; Governador e vice-governador: 27 chapas;

27 chapas; Presidente e vice-presidente da República: uma chapa.

