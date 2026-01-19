Eleições 2026: quem são os possíveis candidatos ao governo do Rio de Janeiro?

Atual governador, Cláudio Castro (PL), deve renunciar o posto para concorrer ao Senado (Evaristo Sa/AFP/Getty Images)
Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 11h36.
O primeiro turno das eleições de 2026 está marcado para domingo, dia 4 de outubro. Entre os cargos que serão preenchidos, está o de governador estadual do Rio de Janeiro.
Nesta eleição, o atual governador Cláudio Castro (PL) não poderá disputar a reeleição por estar em seu segundo mandato. Castro é cotado para disputar o Senado neste ano.
Entre os possíveis nomes que estão cotados para disputar o cargo estão o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), e o deputado federal Doutor Luizinho (PP).
Os ex-governadores Anthony Garotinho e Wilson Witzel também já apontaram o desejo de disputar o Palácio do Guanabara. Os dois já foram impedidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de disputar eleições anteriores.
Em 2025, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) optou por manter uma condenação de 13 anos e 9 meses de prisão para Garotinho. Ele foi julgado pelos crimes de corrupção eleitoral, associação criminosa, supressão de documento e coação de testemunhas. Os fatos devem ter ocorrido durante as eleições de 2016, em Campos dos Goytacazes (RJ). Mesmo assim, o radialista e político mantém possível candidatura.
Doutor Luizinho cumpriu seu primeiro mandato na Câmara dos Deputados em 2018 e se reelegeu para o cargo em 2022. No entanto, ele renunciou ao cargo para assumir a Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro. Em setembro de 2023, ele abandonou as atividades e voltou à Câmara, como líder do partido Progressistas.
O atual prefeito da capital fluminense cumpre seu segundo mandato no posto e deve concorrer ao cargo de governador em 2026. Ele também já foi subprefeito da Barra e Jacarepaguá, também no Rio de Janeiro, vereador, deputado federal e secretário do Meio Ambiente da cidade.
O petista já assumiu a Secretaria de Desenvolvimento e Economia Solidária, em 2015, e como prefeito de Maricá, em 2016 e 2020.
Conhecido como "Pablo Marçal do Rio de Janeiro", ele se popularizou por conteúdos online sobre desenvolvimento espiritual, espiritualidade e masculinidade. Com 2,3 milhões de seguidores, ele se filiou ao Novo para concorrer ao cargo em 2026.
Viúva de Marielle Franco, ela foi eleita vereadora em 2020 e 2024 também pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSol).
Pedagogo, filósofo e especialista em segurança, Luz ficou conhecido como "Bombeiro Rafa" e é pré-candidato ao cargo de governador em 2026.
Seu primeiro mandato foi em 2014, como deputado estadual do Rio de Janeiro. Ele se reelegeu ao cargo em 2018 e conseguiu a prefeitura de Magé, em 2020 e 2024.
Em 2018, ela foi eleita como suplente da coligação como deputada estadual. Mais tarde, em 2020, ela se tornou vereadora.
O carioca ocupou seu primeiro cargo em 1992, como vereador de Duque de Caxias. Após ocupar diversos cargos no setor público, entre elas como deputado estadual, federal e prefeito. Em 2016, ele foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a sete anos e dois meses em regime semiaberto por crime ambiental. Apesar disso, ele se elegeu e tomou posse novamente em 2020. Em 2022, ele tentaria ser vice de Castro, mas foi barrado pelo TRE-RJ.
O economista e vereador cumpre seu segundo mandato na Câmara do Rio de Janeiro e fundou o coletivo Tudo Numa Coisa Só, em 2014.
Ex-juiz e ex-governador do Rio de Janeiro, Witzel é paulista e foi afastado do cargo em 2020 durante uma investigação de desvios de recursos da área da saúde realizada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Ele tentou a candidatura em 2022, mas teve a candidatura barrada pelo TSE com base na Lei da Ficha Limpa.
Além dos 27 governadores, sendo um para cada estado e para o Distrito Federal, outros quatro cargos serão preenchidas. Entre eles, o de Presidente.
