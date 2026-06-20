Datafolha: Lula mantém 47% e Flávio Bolsonaro tem 43% no 2º turno

Pesquisa Datafolha divulgada neste sábado, 20, mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) numericamente à frente do senador Flávio Bolsonaro (PL) em um eventual segundo turno da eleição presidencial de 2026.

No confronto direto, Lula aparece com 47% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro registra 43%.

O resultado repete os números do levantamento anterior, realizado em 22 de maio, quando Lula também tinha 47% e Flávio marcava 43%.

Brancos, nulos e eleitores que afirmam não votar em nenhum dos dois candidatos somam 8%. Outros 1% disseram não saber ou preferiram não responder.

Em 16 de maio, Lula tinha 45% e Flávio Bolsonaro aparecia com 45%. Em abril, o petista também registrava 45%, enquanto o senador marcava 46%.

Flávio Bolsonaro e Vorcaro

A pesquisa é a segunda do instituto feita integralmente após a revelação das conversas entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.

As mensagens foram reveladas pelo site The Intercept Brasil. Segundo a reportagem, Flávio Bolsonaro pediu apoio financeiro a Vorcaro para a produção de um filme sobre a trajetória política do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Lula também lidera contra Caiado e Zema

Além do cenário com Flávio Bolsonaro, o Datafolha também testou o presidente contra Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo) em eventuais disputas de segundo turno.

Contra Caiado, Lula aparece com 47% das intenções de voto, enquanto o ex-governador de Goiás registra 41%.

No levantamento anterior, de 22 de maio, Lula tinha 48% e Caiado aparecia com 39%. Em 16 de maio, o petista marcava 46%, e Caiado, 39%. Em abril, Lula tinha 45%, e Caiado, 42%.

Nesse cenário, brancos, nulos e eleitores que afirmam não votar em nenhum dos dois somam 10%. Outros 2% disseram não saber.

Já em uma eventual disputa de segundo turno contra Romeu Zema, Lula registra 48%, mesmo percentual do levantamento de 22 de maio. Zema aparece com 39%, também repetindo o resultado da pesquisa anterior.

Em 16 de maio, Lula tinha 46%, e Zema, 40%. Em abril, o petista marcava 45%, enquanto o ex-governador de Minas Gerais tinha 42%.

Nesse cenário, brancos, nulos e eleitores que afirmam não votar em nenhum dos dois somam 11%. Outros 2% disseram não saber.

A pesquisa Datafolha ouviu 2.004 pessoas entre os dias 17 e 19 de junho. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.