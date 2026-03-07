Eleições 2026: quem são os possíveis candidatos a governador de Mato Grosso do Sul?

Mais de 150 milhões de eleitores no Brasil irão às urnas no primeiro turno, em 4 de outubro, para escolher presidente da República, senador, deputado federal e estadual, além dos governadores.

No Mato Grosso do Sul, o eleitor poderá optar pela reeleição do atual chefe do Executivo ou por uma mudança no comando do estado.

O governador Eduardo Riedel (PP) completa o primeiro mandato neste ano e, por isso, está apto a disputar a reeleição.

Confira, abaixo, os principais possíveis candidatos ao governo de Mato Grosso do Sul, em ordem alfabética.

Conheça os possíveis candidatos a governador de Mato Grosso do Sul:

Eduardo Riedel (PP)

O atual governador é pré-candidato à reeleição e trocou o PSDB pelo PP. Em entrevista recente ao Correio Braziliense, Riedel confirmou que o PP deve formar coalizão de centro-direita com as siglas PL, União Brasil, Republicanos, PSDB, MDB e o PSD. Riedel é graduado em Ciências Biológicas e especialista em Gestão Empresarial. Antes de ser governador, o político do PP atuou por seis anos como secretário do governo do ex-governador Reinaldo Azambuja.

Fábio Trad (PT)

O presidente nacional do PT, Edinho Silva, esteve em Campo Grande, em dezembro do ano passado, para oficializar Fábio Trad como pré-candidato do partido ao governo estadual. Advogado, Trad foi eleito deputado federal pelo PSD. Agora no PT, deve contar com o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva como cabo eleitoral no estado. Advogado e ex-deputado federal, Trad é filho do ex-deputado Nelson Trad, já falecido, e irmão do ex-prefeito de Campo Grande e vereador Marquinhos Trad (PDT) e do senador Nelsinho Trad (PSD).

João Henrique Catan (PL)

O deputado João Henrique Catan afirma que pretende disputar o governo de Mato Grosso do Sul. Em entrevista ao Jornal da Top, da Rede Top FM, disse que seu nome é “competitivo” para a eleição. Também relatou divergências internas no partido ao afirmar que foi “o candidato escolhido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro para a Prefeitura de Campo Grande”, mas que o PL “optou por outro caminho”.

Lucien Rezende (Psol)

Atual presidente estadual do PSOL, Lucien Rezende será o pré-candidato da legenda ao governo do estado. Ele lançou oficialmente a pré-candidatura em evento realizado no Acampamento Zumbi dos Palmares, em 25 de janeiro deste ano, embora já se apresentasse como pré-candidato nas redes sociais desde o ano passado.

Data das eleições presidenciais de 2026

Além dos 27 governadores, os brasileiros deverão votar também para eleger o próximo presidente e vice-presidente da República, 513 deputados federais, 1.035 deputados estaduais ou distritais e 54 senadores.

O primeiro turno está marcado para o dia 4 de outubro. Caso seja necessário, o segundo turno acontecerá no dia 25 de outubro.

