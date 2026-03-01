Eleições 2026: quem são os possíveis candidatos a governador do Piauí?

Mais de 2,6 milhões de eleitores no Piauí devem participar do primeiro turno das eleições, em 4 de outubro, quando serão escolhidos presidente da República, senador, deputado federal e estadual, além do governador do estado.

No estado, o eleitor poderá optar pela permanência do atual chefe do Executivo ou por uma mudança no comando pelos próximos quatro anos.

O governador Rafael Fonteles (PT) completa o primeiro mandato neste ano e, portanto, está apto a disputar a reeleição.

A oficialização das candidaturas deve ocorrer até 15 de agosto de 2026, conforme o calendário eleitoral. O primeiro turno está marcado para 4 de outubro, e um eventual segundo turno poderá ser realizado em 25 de outubro.

Confira, abaixo, os principais possíveis candidatos ao governo do Piauí, em ordem alfabética.

Conheça os possíveis candidatos a governador do Piauí:

José de Andrade Maia Filho (Podemos)

O ex-deputado federal, conhecido como Mainha, confirmou nas redes sociais que é pré-candidato ao governo do Piauí. Em entrevista à TV Cidade Verde, afirmou que pretende disputar o cargo pelo Podemos. Além de deputado, o empresário também foi prefeito de Itainópolis.

Margarete Coelho (PP)

A ex-deputada federal é apontada como um dos nomes do PP para a disputa estadual, em meio a especulações sobre quem representará o partido na eleição para o governo. Coelho já foi deputada estadual, federal e vice-governadora, sendo a primeira mulher a ocupar essa função no estado. Advogada, Margarente atua como diretora de Administração e Finanças do Sebrae.

Rafael Fonteles (PT)

O atual governador poderá disputar a reeleição. Em 2022, venceu a eleição no primeiro turno com mais de 56% dos votos válidos. Até o momento, não declarou oficialmente se será candidato à reeleição nem se manterá o atual vice, Themístocles Filho (MDB), na chapa. Fonteles é filho do ex-deputado estadual e federal Nazareno Fonteles, um dos fundadores do PT no Piauí. O governador começou na vida política como Secretário da Fazenda estadual do governo Wellington Dias.

Toni Rodrigues (PL)

O jornalista e radialista é um dos possíveis nomes que irão disputar as eleições no estado neste ano. PL oficializou a pré-candidatura de Toni Rodrigues. Em suas redes sociais, a sigla e o próprio político já publicam material de pré-campanha e entrevistas concedidas em diferentes portais.

Data das eleições presidenciais de 2026

Além dos 27 governadores, os brasileiros deverão votar também para eleger o próximo presidente e vice-presidente da República, 513 deputados federais, 1.035 deputados estaduais ou distritais e 54 senadores.

O primeiro turno está marcado para o dia 4 de outubro. Caso seja necessário, o segundo turno acontecerá no dia 25 de outubro.

SAIBA MAIS: Veja calendário das eleições 2026