Eleições 2026: quem são os possíveis candidatos a governador de Santa Catarina?

Em 2026, mais de 150 milhões de brasileiros irão às urnas para escolher presidente da República, senadores, deputados e governadores nos 26 estados e no Distrito Federal.

Em Santa Catarina, os eleitores definirão quem comandará o governo estadual pelos próximos quatro anos.

O primeiro turno das eleições está marcado para 4 de outubro, e o segundo turno, se necessário, ocorrerá em 25 de outubro.

Atual governador e em fim de mandato, Jorginho Mello (PL) poderá disputar a reeleição, mas outros nomes já se movimentam para entrar na disputa pelo governo catarinense.

Confira, abaixo, quem são os principais possíveis candidatos ao governo de Santa Catarina em ordem alfabética.

Conheça os possíveis candidatos a governador de Santa Catarina:

Adriano Silva (Novo)

Adriano Silva é o atual prefeito de Joinville. Em entrevista ao portal ND Mais, Silva sinalizou a candidatura ao dizer que há "pressão" para concorrer ao governo do estado.

Afrânio Boppré (Psol)

Nascido em Florianópolis, Afrânio Boppré é economista, doutor em geografia pela UFSC e professor. Em Santa Catarina, fundou e dirigiu o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE). Atualmente em seu quarto mandato como vereador da capital catarinense, Boppré foi apresentado pelo Psol como pré-candidato ao governo em julho de 2025.

Décio Lima (PT)

Décio Lima é o atual presidente do Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa (Sebrae) e pré-candidato do PT para o governo de Santa Catarina. Ele disputou o mesmo cargo em 2022, mas perdeu para Jorginho Mello no segundo turno.

João Rodrigues (PSD)

O atual prefeito de Chapecó foi oficializado como pré-candidato ao governo de Santa Catarina em 2026 em evento no ano passado. Conforme publicado por apoiadores nas redes sociais, Rodrigues pretende disputar o pleito eleitoral no estado do Sul.

Jorginho Mello (PL)

Com 68 anos, Mello foi senador por Santa Catarina a partir de 2018, antes de se eleger governador em 2022. Ele também atuou como deputado federal entre 2011 e 2018. Atualmente, o político termina seu primeiro mandato como governador de Santa Catarina, o que o faz um forte concorrente para o cargo em 2026, embora ainda não tenha oficializado que irá concorrer.

Marcelo Brigadeiro (Missão)

Marcelo Brigadeiro deve ser o nome da nova sigla para tentar a vaga no governo de Santa Catarina. Brigadeiro é ex-lutador de UFC e influenciador, com conteúdo sobre lutas. A confirmação da pré-candidatura foi feita pela própria sigla nas redes sociais no final de 2025.

Marcos Vieira (PSDB)

Presidente do PSDB em Santa Catarina e atual deputado estadual, Marcos Vieira (PSDB) confirmou em entrevistas para diferentes veículos, como o jornal o Comércio, que sairá como candidato ao governo do estado em 2026.

Eleições 2026

Além dos 27 governadores, os brasileiros deverão votar também para eleger o próximo presidente e vice-presidente da República, 513 deputados federais, 1.035 deputados estaduais ou distritais e 54 senadores.