Eleições 2026: quem são os possíveis candidatos a governador de Goiás?

Os eleitores do estado de Goiás deverão ir às urnas no dia 4 de outubro de 2026 para votar nos cargos de Presidente da República, senador, deputado federal, deputado estadual e governador.

O estado goiano conta com cerca de 5,1 milhões de eleitores e eleitoras aptos a votar – o maior colégio eleitoral da região Centro-Oeste.

O atual governador, Ronaldo Caiado (PSD), não poderá concorrer ao governo do estado em 2026 porque está no seu segundo mandato consecutivo, tendo sido reeleito em 2022.

Pela regra do Código Eleitoral, políticos só podem ocupar o mesmo cargo no Poder Executivo por dois mandatos seguidos — o que impede Caiado de buscar novo mandato como governador em 2026.

Confira, abaixo, quem são os principais possíveis candidatos ao governo de Goiás em ordem alfabética.

Conheça os possíveis candidatos a governador de Goiás:

Claudio Curado (PT)

O ex-presidente do Sindicato dos Jornalistas de Goiás (Sindjor-GO) anunciou sua pré-candidatura ao governo de Goiás em janeiro deste ano. Curado irá disputar o cargo pelo PT, onde é militante desde 1986. Curado já atuou em campanhas do partido e na comunicação da sigla em Goiás.

Daniel Vilela (MDB)

O atual vice-governador de Goiás deve ser um dos candidatos na disputa pelo governo do estado nas eleições deste ano. Com 42 anos, Vilela é formado em Direito e foi deputado estadual e federal. O político também foi vereador de Goiânia no início da sua trajetória política.

Marconi Perillo (PSDB)

O PSDB de Goiás confirmou a pré-candidatura de Marconi Perillo em publicações em suas redes sociais. Perillo foi governador do estado entre 2011 e 2018, durante dois mandatos consecutivos. O político já foi senador, deputado federal e estadual. Entre 2023 e 2025, atuou como presidente nacional do PSDB, agora comandado por Aécio Neves.

Telêmaco Brandão (Novo)

Primeiro vereador do Novo eleito em Goiânia, Telêmaco Brandão se lança como o pré-candidato oficial do partido em uma disputa pelo Governo de Goiás. Ele é advogado e tem 48 anos.

Wilder Morais (PL)

O senador Wilder Morais anunciou oficialmente sua pré-candidatura ao governo de Goiás em 20 de fevereiro. A chapa será composta por Ana Paula Rezende. Nascido em Taquaral de Goiás, Moraes é engenheiro e empresário.

Data das eleições presidenciais de 2026

Além dos 27 governadores, os brasileiros deverão votar também para eleger o próximo presidente e vice-presidente da República, 513 deputados federais, 1.035 deputados estaduais ou distritais e 54 senadores.

O primeiro turno está marcado para o dia 4 de outubro. Caso seja necessário, o segundo turno acontecerá no dia 25 de outubro.

SAIBA MAIS: Veja calendário das eleições 2026