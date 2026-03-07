Eleições 2026: quem são os possíveis candidatos a governador do Ceará?

Neste ano, mais de 150 milhões de brasileiros irão às urnas para as eleições de 2026. Desses, cerca de 6 milhões de moradores do Ceará devem votar para os cargos de Presidente da República, senador, deputado federal e estadual, além de escolher o governador do estado.

No Ceará, a disputa pode manter o atual chefe do Executivo ou levar a uma troca no comando do Palácio do Setentrião pelos próximos quatro anos.

Prestes a completar o primeiro mandato, o atual governador Elmano de Freitas (PT) deve disputar a reeleição no estado.

Confira, abaixo, quem são os principais possíveis candidatos ao governo do Ceará em ordem alfabética.

Conheça os possíveis candidatos a governador do Ceará:

Ciro Gomes (PSDB)

Ex-governador do estado, Ciro Gomes deixou o PDT e se filiou ao PSDB em um movimento para disputar o governo do Ceará em 2026. Ele se colocou como pré-candidato, mas ainda não confirmou oficialmente que entrará na corrida pelo Palácio da Abolição. Em declarações recentes, afirmou que pode liderar o projeto ao governo estadual e mencionou a possibilidade de compor chapa com Capitão Wagner (União) ou com Roberto Cláudio (União). O ex-ministro também articula uma possível aliança com o PL no Ceará. A aproximação gerou repercussão interna no partido, que chegou a suspender conversas com o PSDB estadual enquanto avalia os termos de eventual apoio.

Eduardo Girão (Novo)

O senador Eduardo Girão (Novo) lançou oficialmente sua pré-candidatura ao governo do Ceará no ano passado, em evento realizado em Fortaleza. Em pronunciamento no Senado Federal no dia 2 de dezembro, afirmou no plenário que o encontro foi “um ato pela anistia”, citou o ex-presidente Jair Bolsonaro e reforçou a intenção de se apresentar como nome da direita na disputa estadual.

Elmano de Freitas (PT)

O atual governador é pré-candidato à reeleição. Em 2022, venceu a disputa no primeiro turno, com 54,02% dos votos válidos. Em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo na última semana, o presidente do PT no Ceará, Antônio Filho, afirmou que Elmano é o candidato do partido e que “não existe plano B”, após rumores de que o ministro da Educação, Camilo Santana, poderia deixar o cargo para disputar o governo estadual pela sigla.

Roberto Cláudio (União)

O ex-prefeito de Fortaleza filiou-se ao União no ano passado e é considerado um dos pré-candidatos ao governo do Ceará. Em 2022, disputou o Palácio da Abolição pelo PDT, mas obteve 14,14% dos votos e terminou em terceiro lugar na eleição vencida por Elmano de Freitas no primeiro turno.

Data das eleições presidenciais de 2026

Além dos 27 governadores, os brasileiros deverão votar também para eleger o próximo presidente e vice-presidente da República, 513 deputados federais, 1.035 deputados estaduais ou distritais e 54 senadores.

O primeiro turno está marcado para o dia 4 de outubro. Caso seja necessário, o segundo turno acontecerá no dia 25 de outubro.

