Eleições 2026: quem são os possíveis candidatos a governador do Ceará?

Governo do Ceará: próximo governador irá ocupar Palácio da Abolição, sede do governo estadual (Divulgação/Governo do Ceará)
Colaboradora
Publicado em 7 de março de 2026 às 09h00.
Neste ano, mais de 150 milhões de brasileiros irão às urnas para as eleições de 2026. Desses, cerca de 6 milhões de moradores do Ceará devem votar para os cargos de Presidente da República, senador, deputado federal e estadual, além de escolher o governador do estado.
No Ceará, a disputa pode manter o atual chefe do Executivo ou levar a uma troca no comando do Palácio do Setentrião pelos próximos quatro anos.
Prestes a completar o primeiro mandato, o atual governador Elmano de Freitas (PT) deve disputar a reeleição no estado.
Confira, abaixo, quem são os principais possíveis candidatos ao governo do Ceará em ordem alfabética.
Ex-governador do estado, Ciro Gomes deixou o PDT e se filiou ao PSDB em um movimento para disputar o governo do Ceará em 2026. Ele se colocou como pré-candidato, mas ainda não confirmou oficialmente que entrará na corrida pelo Palácio da Abolição. Em declarações recentes, afirmou que pode liderar o projeto ao governo estadual e mencionou a possibilidade de compor chapa com Capitão Wagner (União) ou com Roberto Cláudio (União). O ex-ministro também articula uma possível aliança com o PL no Ceará. A aproximação gerou repercussão interna no partido, que chegou a suspender conversas com o PSDB estadual enquanto avalia os termos de eventual apoio.
O senador Eduardo Girão (Novo) lançou oficialmente sua pré-candidatura ao governo do Ceará no ano passado, em evento realizado em Fortaleza. Em pronunciamento no Senado Federal no dia 2 de dezembro, afirmou no plenário que o encontro foi “um ato pela anistia”, citou o ex-presidente Jair Bolsonaro e reforçou a intenção de se apresentar como nome da direita na disputa estadual.
O atual governador é pré-candidato à reeleição. Em 2022, venceu a disputa no primeiro turno, com 54,02% dos votos válidos. Em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo na última semana, o presidente do PT no Ceará, Antônio Filho, afirmou que Elmano é o candidato do partido e que “não existe plano B”, após rumores de que o ministro da Educação, Camilo Santana, poderia deixar o cargo para disputar o governo estadual pela sigla.
O ex-prefeito de Fortaleza filiou-se ao União no ano passado e é considerado um dos pré-candidatos ao governo do Ceará. Em 2022, disputou o Palácio da Abolição pelo PDT, mas obteve 14,14% dos votos e terminou em terceiro lugar na eleição vencida por Elmano de Freitas no primeiro turno.
Além dos 27 governadores, os brasileiros deverão votar também para eleger o próximo presidente e vice-presidente da República, 513 deputados federais, 1.035 deputados estaduais ou distritais e 54 senadores.
O primeiro turno está marcado para o dia 4 de outubro. Caso seja necessário, o segundo turno acontecerá no dia 25 de outubro.
SAIBA MAIS: Veja calendário das eleições 2026