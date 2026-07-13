Ela trocou a enfermagem por uma franquia de massagem sem hora marcada que mira R$ 31 milhões

Massagem sem hora marcada e uma metodologia própria desenvolvida pela fundadora deram origem à Fast Massagem. O negócio, que começou no fundo de uma loja em Goiânia (GO), transformou-se em uma rede de franquias que projeta faturar R$ 31 milhões em 2026.

"Vimos que ninguém trabalhava com massagem sem hora marcada e transformamos essa oportunidade em um modelo de franquias", diz Mayra Morais, fundadora da Fast Massagem.

O modelo funciona sem agendamento: os clientes são atendidos por ordem de chegada e podem contratar sessões avulsas ou pacotes de massagens. O cardápio reúne protocolos estéticos e terapêuticos desenvolvidos pela fundadora.

Segundo a Associação Brasileira de Massoterapia (ABRAMAS), os negócios envolvendo massagens movimentaram R$ 1,5 bilhão em 2023. De olho na expansão desse mercado, a Fast Massagem aposta na abertura de novas franquias e na presença em aeroportos para ampliar a visibilidade da marca.

Após crescer 143% no primeiro trimestre de 2026, a empresa pretende intensificar a prospecção de novos franqueados, com foco nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro.

Do plantão ao empreendedorismo

Após dar o primeiro plantão como enfermeira, Mayra percebeu que a profissão não seria para ela. Na busca de uma nova fonte de renda, descobriu a aptidão pela massagem ao participar de um curso de massoterapia.

"Na primeira vez que fiz um curso de massagem, em 2012, eu falei: 'Nasci para isso'."

Em 2013, decidiu investir o dinheiro que havia recebido como presente de formatura dos pais para abrir uma pequena clínica de bem-estar. Na época, o modelo de negócio era baseado em planos mensais de R$ 199 que davam direito a massagens diárias.

Sem recursos para grandes campanhas de marketing, apostou em uma estratégia inusitada: adesivou o próprio carro com a marca da empresa, o preço do serviço e o telefone de contato. A divulgação chamou a atenção de potenciais clientes e ajudou a consolidar o negócio nos primeiros anos.

O primeiro desafio veio com o nascimento da primeira filha. Na época, a clínica já contava com cinco massoterapeutas, mas, segundo Mayra, em menos de um mês após o parto ela precisou voltar ao trabalho para manter a operação.

"Com menos de 30 dias eu tive que voltar a trabalhar. Se eu não voltasse, as clientes não iam renovar os planos”, afirma.

À medida que seu nome ganhava força em Goiânia, a empreendedora passou a investir na profissionalização do negócio. Viajou diversas vezes a São Paulo para fazer cursos e aperfeiçoar técnicas de massoterapia.

Em 2020, abriu uma segunda clínica voltada ao público de maior poder aquisitivo, onde ela própria realizava os atendimentos, enquanto a unidade original manteve o modelo de planos mensais com preços mais acessíveis.

Pouco depois da inauguração, porém, a pandemia de covid-19 interrompeu os planos de expansão. Com as restrições impostas ao setor de estética, Mayra precisou fechar as unidades, vender o carro para quitar dívidas e recomeçar praticamente do zero em um pequeno espaço nos fundos de uma loja.

"Recomecei sozinha, fazendo de 12 a 16 massagens por dia, porque era o que sustentava minha família”, diz.

Com o tempo, conseguiu formar novamente uma equipe para dar conta de mais atendimentos.

O modelo que virou franquia

Antes de inaugurar a Fast Massagem, Mayra passou meses estruturando o modelo de negócio. Convencida de que havia espaço para um serviço de massagem sem hora marcada, convidou o primo para ser sócio e transformar a ideia em franquia. O plano, no entanto, esbarrou na falta de recursos para tirar o projeto do papel.

"Quando fomos colocar o investimento na ponta do lápis, ele falou: 'Eu não dou conta sozinho, você tem que me ajudar'”, lembra.

Sem capital suficiente e sem conseguir o apoio financeiro que esperava, a empreendedora buscou um novo parceiro. Lembrou de um antigo cliente que já havia manifestado interesse em investir caso ela criasse um negócio de maior escala.

Com a entrada do terceiro sócio, a sociedade foi estruturada. Enquanto os sócios assumiram o papel de investidores, Mayra ficou responsável pela operação e pelo desenvolvimento da metodologia que seria aplicada em todas as unidades. No cardápio de massagens hoje, há opções focadas no relaxamento, na estética corporal e drenagem.

Mesmo com a sociedade formada, o projeto ainda exigiu meses de preparação. Mayra viajou novamente para fazer novos cursos, aprimorar as técnicas e consolidar o método próprio da marca.

A primeira unidade da Fast Massagem foi inaugurada em novembro de 2023, em Goiânia. Segundo Mayra, apenas três dias depois da abertura veio a primeira prova de que o modelo poderia dar certo: um cliente decidiu comprar a primeira franquia da rede.

Na Fast Massagem, o protocolo é definido de acordo com a necessidade de cada cliente, que pode escolher entre sessões avulsas ou pacotes de atendimento (Divulgação)

A venda marcou o início da expansão da empresa. De acordo com a fundadora, as primeiras unidades foram comercializadas de forma majoritariamente orgânica, impulsionadas por clientes que conheceram a operação e decidiram levar o modelo para outras cidades.

"Das 23 unidades vendidas, 20 foram por indicação de pessoas que viveram a experiência da marca", afirma.

Hoje, a rede reúne 17 unidades em operação e outras cinco comercializadas, com presença em diferentes estados e em aeroportos do Rio de Janeiro e Brasília.

"O sonho de toda franquia é estar em um aeroporto. Isso deu visibilidade e credibilidade para a marca e fez outros aeroportos passarem a nos procurar”, diz.

Próximos passos

Para sustentar a expansão, a Fast Massagem estruturou uma equipe dedicada à venda de franquias e intensificou a prospecção de investidores, especialmente nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. A estratégia também inclui a abertura de novas unidades em aeroportos. A ideia é abrir uma nova unidade neste tipo de local a cada seis meses.

A expectativa da empresa é encerrar 2026 com faturamento de R$ 31 milhões. Após crescer 143% no primeiro trimestre, a rede pretende ampliar a presença nacional, impulsionada pela participação na feira da Associação Brasileira de Franchising (ABF), pela indicação dos próprios franqueados e pelo fortalecimento da operação comercial.

O crescimento também é sustentado pela padronização da operação entre as unidades. O treinamento dos franqueados é conduzido pela própria Mayra, por meio de capacitações presenciais e uma plataforma de videoaulas que ensina a metodologia desenvolvida pela fundadora.

O investimento inicial para abrir uma franquia é de R$ 59 mil, com faturamento anual estimado de até R$1,8 milhão por unidade.

Com a estrutura de expansão consolidada, a Fast Massagem traçou uma meta ambiciosa até o final de 2027: alcançar 100 franquias em operação no Brasil.

Segundo Mayra, a expectativa é que a expansão seja sustentada por um modelo padronizado de operação e treinamento. "Não brincamos com o sonho de quem investe. Nosso compromisso é entregar um modelo de negócio que já foi validado e continuar crescendo com responsabilidade", diz.