Eleições 2026: quem são os possíveis candidatos a governador do Rio Grande do Sul?

Neste ano, mais de 150 milhões de brasileiros irão às urnas escolher presidente da República, governadores, senadores, deputados federais e estaduais. O primeiro turno está marcado para 4 de outubro, e o segundo poderá ocorrer em 25 de outubro.

No Rio Grande do Sul, o governador Eduardo Leite (PSDB) não poderá disputar a reeleição, pois cumpre o segundo mandato consecutivo.

Pela legislação eleitoral, chefes do Executivo só podem ocupar o cargo por dois mandatos seguidos, o que totaliza até oito anos consecutivos. Com isso, Leite não poderá concorrer ao governo em 2026, mas poderá tentar retornar ao cargo em 2030.

A oficialização das candidaturas deve ocorrer até 15 de agosto de 2026, conforme o calendário eleitoral.

Confira, abaixo, os principais possíveis candidatos ao governo do Rio Grande do Sul, em ordem alfabética.

Conheça os possíveis candidatos a governador do Rio Grande do Sul:

Edegar Pretto (PT)

Deputado estadual, Edegar Pretto é o atual presidente da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e já lançou sua pré-candidatura ao governo do estado. Ele disputou o Palácio Piratini em 2022 e, embora não tenha vencido, o PT classificou sua votação como “expressiva”.

Gabriel Souza (MDB)

O atual vice-governador anunciou sua pré-candidatura ao governo do Rio Grande do Sul. Em evento realizado em Porto Alegre, foi apresentado como o nome do MDB para a disputa estadual. Souza é médico veterinário e já foi deputado estadual por dois mandatos.

Juliana Brizola (PDT)

A secretária de Relações Internacionais do PDT e presidente da Ação da Mulher Trabalhista, do partido, já anunciou sua pré-candidatura ao governo estadual em evento realizado em Porto Alegre. Brizola concorreu à Prefeitura de Porto Alegre em 2024, mas não passou para o segundo turno, que foi disputado entre o atual prefeito Sebastião Mello (MDB) e Maria do Rosário (PT). Brizola é neta do ex-governador Leonel Brizola, advogada e ex-deputada estadual.

Zucco (PL)

O deputado federal Luciano Zucco foi oficializado como candidato do PL ao governo do estado. Ele representa a aliança entre o partido e o Novo para a disputa no Rio Grande do Sul em 2026. Zucco é tenente-coronel da reserva do Exército.

Data das eleições presidenciais de 2026

Além dos 27 governadores, os brasileiros deverão votar também para eleger o próximo presidente e vice-presidente da República, 513 deputados federais, 1.035 deputados estaduais ou distritais e 54 senadores.

O primeiro turno está marcado para o dia 4 de outubro. Caso seja necessário, o segundo turno acontecerá no dia 25 de outubro.

