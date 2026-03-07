Eleições 2026: quem são os possíveis candidatos a governador de Roraima?

No dia 4 de outubro, mais de 150 milhões de brasileiros irão às urnas nas eleições de 2026. Em Roraima, os eleitores devem votar para presidente da República, senador, deputado federal e estadual, além de escolher o próximo governador do estado.

O atual governador Antonio Denarium (PP) não poderá disputar a reeleição, pois cumpre o segundo mandato consecutivo. Ele foi eleito em 2018 e reeleito em 2022, encerrando oito anos à frente do Executivo neste ano.

Pela legislação eleitoral, chefes do Executivo só podem ocupar o cargo por dois mandatos seguidos. Com isso, Denarium fica impedido de concorrer novamente ao governo em 2026, mas poderá disputar outra função neste ano ou tentar retornar ao cargo em 2030.

A oficialização das candidaturas deve ocorrer até 15 de agosto de 2026, conforme o calendário eleitoral.

Confira, abaixo, os principais possíveis candidatos ao governo de Roraima, em ordem alfabética.

Conheça os possíveis candidatos a governador de Roraima:

Arthur Henrique (PL)

O prefeito de Boa Vista iniciou movimentação política em outubro de 2025, quando trocou o MDB pelo PL. Embora o nome já apareça em pesquisas, ainda não confirmou oficialmente a pré-candidatura ao governo estadual.

Edilson Damião (Republicanos)

O vice-governador é apontado como possível candidato da base governista em 2026. Em entrevista ao programa JRR1, afiliado da TV Globo em Roraima, afirmou que poderá assumir o governo em abril, caso Denarium deixe o cargo para disputar o Senado. Se isso ocorrer, Damião poderá concorrer à reeleição em outubro. Damião é engenheiro civil.

Juscelino Kubitschek Pereira (PT)

Em entrevista ao programa Agenda da Semana, da rádio Folha FM, Rudson Leite, presidente estadual da federação PT, PCdoB e PV, afirmou que Juscelino Kubitschek é o pré-candidato ao governo tanto em eventual eleição suplementar — caso Denarium seja afastado — quanto na eleição geral de outubro de 2026. Pereira é advogado, já foi presidente do Detran e já atuou em movimentos sociais.

Teresa Surita (MDB)

A ex-prefeita de Boa Vista por cinco mandatos e ex-deputada federal é citada como possível candidata ao governo estadual. Em redes sociais, tem publicado vídeos em que se apresenta como “futura contratada para cuidar” de Roraima. Em 2022, disputou o governo pelo MDB e foi derrotada por Denarium, que venceu no primeiro turno com 56,47% dos votos válidos.

Data das eleições presidenciais de 2026

Além dos 27 governadores, os brasileiros deverão votar também para eleger o próximo presidente e vice-presidente da República, 513 deputados federais, 1.035 deputados estaduais ou distritais e 54 senadores.

O primeiro turno está marcado para o dia 4 de outubro. Caso seja necessário, o segundo turno acontecerá no dia 25 de outubro.

