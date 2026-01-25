Eleições 2026: quem são os possíveis candidatos a governador do Paraná?

Neste ano, mais de 150 milhões de brasileiros irão às urnas para as eleições de 2026. No Paraná, cerca de 8,4 milhões de eleitores devem votar para presidente da República, senador, deputado federal, estadual e governador do estado.

O atual chefe do Executivo estadual, Ratinho Júnior (PSD), está em seu segundo mandato consecutivo e, por isso, não poderá disputar a reeleição.

Pelas regras do Código Eleitoral, um político só pode ocupar o mesmo cargo no Poder Executivo por oito anos consecutivos.

Com isso, Ratinho Jr. fica impedido de concorrer ao governo em 2026, mas poderá voltar a disputar o cargo em 2030 — ou ainda buscar outro posto, como deputado, senador ou até mesmo presidente da República.

Confira, abaixo, quem são os principais nomes cotados para a sucessão no governo do Paraná, em ordem alfabética:

Alexandre Curi (PSD)

O deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) já confirmou em suas redes sociais que é pré-candidato ao governo do estado. "Colocar meu nome à disposição como pré-candidato ao Governo do Estado em 2026 não é um projeto pessoal", disse.

Darci Piana (PSD)

O vice-governador do estado é ventilado como um possível candidato à gestão estadual em 2026. Do mesmo partido de Ratinho Jr., Piana, no entanto, ainda não anunciou uma pré-candidatura, enquanto a sigla ainda não informou qual será seu candidato para o governo.

Ênio Verri (PT)

O atual diretor-geral da Itaipu Binacional é cotado como um dos possíveis candidatos ao governo do Paraná. Em suas redes sociais, ele chegou a se pronunciar dizendo que não iria concorrer ao Senado pelo partido — cargo que será disputado por Gleisi Hoffmann — mas não falou sobre sua posição em relação ao governo estadual.

Guto Silva (PSD)

O secretário das Cidades do Paraná confirmou que irá deixar o cargo em abril de 2026 para se dedicar à sua campanha eleitoral como pré-candidato ao governo do estado.

Paulo Martins (Novo)

O vice-prefeito de Curitiba foi o escolhido como representante do Novo na busca pelo governo do Paraná. O lançamento da pré-candidatura foi oficializado em evento em dezembro de 2025.

Requião Filho (PDT)

Em agosto do ano passado, Requião Filho assumiu a presidência do PDT no Paraná e se lançou como pré-candidato ao governo do estado, em evento realizado em Curitiba.

Sérgio Moro (União)

O senador e ex-juiz da Lava Jato Sérgio Moro (União) confirmou sua pré-candidatura em entrevista ao portal Diário dos Campos em janeiro deste ano. Segundo pesquisas de intenção de voto feitas no segundo semestre de 2025, o ex-ministro lidera entre os entrevistados.

Eleições 2026

Além dos 27 governadores, os brasileiros deverão votar também para eleger o próximo presidente e vice-presidente da República, 513 deputados federais, 1.035 deputados estaduais ou distritais e 54 senadores.