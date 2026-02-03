Eleições 2026: quem são os possíveis candidatos a governador da Paraíba?

Neste ano, mais de 150 milhões de brasileiros devem ir às urnas para as eleições de 2026, incluindo mais de 3 milhões de eleitores da Paraíba.

No estado, os cargos em disputa serão os de Presidente da República, senador, deputado federal e estadual, além do novo governador.

O atual governador João Azevêdo (PSB), reeleito em 2022, está no segundo mandato e não poderá tentar um terceiro consecutivo.

Segundo o Código Eleitoral, um político pode ocupar cargos no Poder Executivo por no máximo oito anos consecutivos. Com isso, Azevêdo só poderá disputar o governo novamente em 2030, caso deseje.

Em entrevista ao programa Hora H, da TV Norte, o também presidente estadual do PSB afirmou que deve deixar o cargo de governador em abril de 2026 para concorrer ao Senado Federal. A saída antecipada abrirá caminho para a disputa pelo comando do estado.

Confira, abaixo, quem são os principais possíveis candidatos ao governo da Paraíba em ordem alfabética.

Conheça os possíveis candidatos a governador da Paraíba:

Cícero Lucena (MDB)

O atual prefeito de João Pessoa é um dos nomes mais fortes cotados para a sucessão estadual. Em 2025, filiou-se ao MDB e deve representar o partido nas eleições.

Lucena já ocupou o governo da Paraíba entre 1994 e 1995, além de ter sido eleito prefeito da capital em 1996 e 2000. Foi ainda vice-governador em 1990, pelo então PMDB.

Efraim Filho (União)

O senador tem se declarado pré-candidato ao governo nas redes sociais. Desde o início de 2026, intensificou agendas políticas, com presença em eventos religiosos e publicações sobre segurança pública, numa estratégia para consolidar sua imagem no interior e nas regiões metropolitanas.

Lucas Ribeiro (PP)

Atual vice-governador da Paraíba e possível sucessor natural de João Azevêdo, Lucas Ribeiro tem mantido uma postura de pré-campanha, mesmo sem confirmação oficial. Ele tem feito caminhadas, participado de eventos públicos com o governador e usado o slogan: “Nosso governo fez e vai continuar fazendo ainda mais pela Paraíba”.

Lúcio Flávio (Psol)

Professor de história da UFPB, foi escolhido pelo PSOL como pré-candidato. Jornais como a CBN João Pessoa confirmaram sua indicação para representar o partido na disputa.

Data das eleições presidenciais de 2026

Além dos 27 governadores, os brasileiros deverão votar também para eleger o próximo presidente e vice-presidente da República, 513 deputados federais, 1.035 deputados estaduais ou distritais e 54 senadores.

O primeiro turno está marcado para o dia 4 de outubro. Caso seja necessário, o segundo turno acontecerá no dia 25 de outubro.

